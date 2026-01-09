Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ sẽ hỗ trợ Thái Lan và Campuchia 45 triệu USD để ổn định tình hình

Bình Giang

TPO - Mỹ sẽ cung cấp các gói hỗ trợ trị giá 45 triệu USD cho Thái Lan và Campuchia nhằm ổn định khu vực, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết.

ap26009417179729.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Malaysia chứng kiến Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia ký thoả thuận hoà bình tại Kuala Lumpur, tháng 10/2025. (Ảnh: AP)

Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc dàn xếp để hai quốc gia Đông Nam Á tiến tới thoả thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025.

Ông Michael DeSombre - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, vừa gặp gỡ các quan chức cấp cao của Thái Lan để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngừng mà đích thân Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết tại Malaysia.

Trong cuộc họp báo trực tuyến từ thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 9/1, ông DeSombre cho biết: “Việc lập lại hòa bình tại biên giới Thái Lan - Campuchia mở ra những cơ hội mới cho Mỹ để tăng cường hợp tác với cả hai nước, nhằm thúc đẩy ổn định khu vực và nâng cao lợi ích của chúng ta trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn”, ông DeSombre nói.

Quan chức này dự kiến ​​sẽ có cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Campuchia tại thủ đô Phnom Penh trong ngày mai (10/1).

Ông cho biết Mỹ sẽ cung cấp 15 triệu USD để ổn định biên giới, với mục tiêu giúp các cộng đồng phục hồi và hỗ trợ những người di tản; 10 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ; và 20 triệu USD cho các sáng kiến ​​​​giúp hai nước chống lại các hoạt động lừa đảo và buôn bán ma túy, cùng nhiều chương trình khác.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chi tiết của các gói hỗ trợ vẫn đang được thảo luận.

Các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới giữa hai nước vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái đã khiến hàng trăm nghìn người ở Thái Lan và Campuchia phải di tản, khoảng 100 binh sĩ và thường dân thiệt mạng.

Các băng nhóm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhiều nạn nhân trên khắp thế giới.

Viện trợ của Mỹ cho Đông Nam Á và các khu vực khác để thực hiện các hoạt động nhân đạo và phát triển đã bị cắt giảm nghiêm trọng từ năm ngoái, khi chính quyền Tổng thống Trump đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Bình Giang
AP
#Thái Lan #Campuchia #Xung đột Thái Lan - Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục