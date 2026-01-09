Mỹ sẽ hỗ trợ Thái Lan và Campuchia 45 triệu USD để ổn định tình hình

TPO - Mỹ sẽ cung cấp các gói hỗ trợ trị giá 45 triệu USD cho Thái Lan và Campuchia nhằm ổn định khu vực, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Malaysia chứng kiến Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia ký thoả thuận hoà bình tại Kuala Lumpur, tháng 10/2025. (Ảnh: AP)

Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc dàn xếp để hai quốc gia Đông Nam Á tiến tới thoả thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025.

Ông Michael DeSombre - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, vừa gặp gỡ các quan chức cấp cao của Thái Lan để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngừng mà đích thân Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết tại Malaysia.

Trong cuộc họp báo trực tuyến từ thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 9/1, ông DeSombre cho biết: “Việc lập lại hòa bình tại biên giới Thái Lan - Campuchia mở ra những cơ hội mới cho Mỹ để tăng cường hợp tác với cả hai nước, nhằm thúc đẩy ổn định khu vực và nâng cao lợi ích của chúng ta trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn”, ông DeSombre nói.

Quan chức này dự kiến ​​sẽ có cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Campuchia tại thủ đô Phnom Penh trong ngày mai (10/1).

Ông cho biết Mỹ sẽ cung cấp 15 triệu USD để ổn định biên giới, với mục tiêu giúp các cộng đồng phục hồi và hỗ trợ những người di tản; 10 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ; và 20 triệu USD cho các sáng kiến ​​​​giúp hai nước chống lại các hoạt động lừa đảo và buôn bán ma túy, cùng nhiều chương trình khác.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chi tiết của các gói hỗ trợ vẫn đang được thảo luận.

Các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới giữa hai nước vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái đã khiến hàng trăm nghìn người ở Thái Lan và Campuchia phải di tản, khoảng 100 binh sĩ và thường dân thiệt mạng.

Các băng nhóm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhiều nạn nhân trên khắp thế giới.

Viện trợ của Mỹ cho Đông Nam Á và các khu vực khác để thực hiện các hoạt động nhân đạo và phát triển đã bị cắt giảm nghiêm trọng từ năm ngoái, khi chính quyền Tổng thống Trump đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).