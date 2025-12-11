Mỹ ra mắt chương trình thẻ vàng: Người nước ngoài chi triệu đô để rút ngắn quá trình nhập cư Mỹ

TPO - Mỹ đã chính thức ra mắt chương trình thị thực thẻ vàng, một hình thức nhập cư mới cho phép người nước ngoài trả 1 triệu USD để đẩy nhanh quá trình xin thị thực, hoặc các công ty trả 2 triệu USD để bảo lãnh cho một lao động nước ngoài mà họ muốn đưa đến Mỹ.

"Thẻ Vàng Trump" được trưng bày tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. (Ảnh: Getty Images)

“Vô cùng hào hứng, đối với tôi và cả nước Mỹ, chúng ta vừa ra mắt Thẻ Vàng Trump”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện bàn tròn ở Nhà Trắng.

Trang web xin thị thực, trumpcard.gov, đã ra mắt vào chiều 10/12, bao gồm một đường dẫn đến đơn đăng ký chính thức, hứa hẹn “cấp quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian ngắn kỷ lục”.

“Với lệ phí 15.000 USD và khoản đóng góp 1 triệu USD, bạn sẽ nhận được quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian ngắn kỷ lục với Thẻ Vàng Trump”, trang web viết.

Dự kiến, quá trình xử lý hồ sơ sẽ mất vài tuần, trong đó có một cuộc phỏng vấn.

Người nộp đơn thành công sẽ nhận được quy chế thường trú hợp pháp với tư cách là người giữ thị thực EB-1 hoặc EB-2, các loại thị thực lao động được cấp cho những cá nhân có khả năng “đặc biệt”.

Trang web cũng thông báo về việc sắp ra mắt “Thẻ Bạch kim Trump” và mời công dân nước ngoài đăng ký vào danh sách chờ.

Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về cách thức thực hiện kế hoạch, Tổng thống Trump tự tin rằng hàng triệu thẻ vàng có thể được bán ra. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết hồi tháng Hai, rằng kế hoạch này có thể thu về 1 nghìn tỷ đô la để trả bớt nợ quốc gia.

Ông Lutnick trước đây đã chỉ trích quy trình cấp thẻ xanh truyền thống, cho rằng nó buộc nước Mỹ phải tiếp nhận những nhóm người nhập cư “ở dưới cùng”.

“Chúng tôi sẽ chỉ tuyển dụng những người xuất sắc nhất”, ông Lutnick nói.

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Trump đã theo đuổi một chiến dịch trấn áp nhập cư rộng rãi, trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp.

Chương trình thẻ vàng là phiên bản đối trọng của ông Trump, được xây dựng để tạo ra lợi nhuận cho ngân khố Mỹ.