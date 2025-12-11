Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ Ngoại giao lên tiếng về bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33

Bình Giang
TPO - Các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua.

img-1615.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Thu Loan

Bà Phạm Thu Hằng – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (11/12).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc ngày 9/12.

“Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế”, Người phát ngôn nhấn mạnh.

Lễ khai mạc SEA Games 33 mở màn bằng màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp với giới thiệu các quốc gia Đông Nam Á bằng hình ảnh bản đồ và lời chào bằng ngôn ngữ của quốc gia đó.

Việt Nam xuất hiện gần cuối trong phần giới thiệu với cụm từ tiếng Việt "Xin chào", nhưng phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều sai sót về hiển thị quốc kỳ Việt Nam và các quốc gia khác cũng xảy ra tại SEA Games 33 lần này.

Bình Giang
