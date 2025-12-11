Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng
TPO - Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế giữ cương vị Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2673 ngày 10/12 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vẫn làm Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

1112byt-2453.jpg
Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ủy viên Ban Chỉ đạo có ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế giữ cương vị Ủy viên Thường trực. Chức vụ này trước đây do ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm.

Danh sách ủy viên còn có: ông Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (10/12/2025).

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm triển khai đạt các mục tiêu tại Chiến lược 1165 và tại Chương trình 376.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng có thể yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ. Tổ chức các đoàn làm việc để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao...

Theo quyết định, Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Luân Dũng
#Bộ Y tế #Nguyễn Tri Thức #Phát triển Dược #Ban Chỉ đạo #Nhiệm vụ mới #Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long #Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

