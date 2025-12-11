Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định

Luân Dũng
TPO - Kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chiều 11/12, phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

1112ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngay sau kỳ họp này, cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

Nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

“Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Luân Dũng
#Quốc hội #công tác nhân sự #nhiệm kỳ 2021-2026 #lập pháp #đổi mới thể chế #khóa XV

