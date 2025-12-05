Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội: Nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện không?

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lưu ý nhà đầu tư nào khi vào nước ta cũng nêu vấn đề có đủ điện sản xuất hay không, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, muốn đủ điện thì phải có cơ chế, chính sách phát triển.

Chiều 4/12, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, năng lượng là yêu cầu quan trọng nhất trong việc kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

412ctqh-2472.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cho biết, nhà đầu tư nào vào nước ta cũng nêu vấn đề có đủ điện sản xuất không, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, muốn đủ điện thì phải có cơ chế, chính sách phát triển.

Vừa qua, Quốc hội đã quyết định khởi động lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió...cũng được phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chính vì thế, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 70, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia, quy định nguyên tắc, chủ trương, các cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Nghị quyết này không phải là tháo gỡ khó khăn mà là hướng tới tương lai để có các giải pháp đồng bộ theo Nghị quyết 70.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, nếu để xảy ra vấn đề tiêu cực, trục lợi chính sách, cơ quan trực tiếp điều hành là Chính phủ và Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm.

Đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: khi chúng ta đã quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế thì "luật chơi là phải với quốc tế". Nếu không làm mạnh, nhà đầu tư không đến, không thu hút được vốn và nếu không thu hút được đầu tư thì có thành lập Trung tâm cũng không hiệu quả.

Do vậy, các cơ chế với Trung tâm này phải vượt trội, bao gồm cả cơ chế tòa án chuyên biệt, Tòa án này vẫn thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhưng hoạt động phải theo thông lệ quốc tế.

Luân Dũng
#Quốc hội #đầu tư #năng lượng #điện #Chính phủ #nguyên tắc #phát triển #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục