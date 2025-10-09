Chủ tịch Quốc hội: Về địa phương, các ngành kêu 'phải báo cáo quá nhiều'

TPO - Nhấn mạnh tinh thần sửa luật phải giảm gánh nặng báo cáo hành chính, bảo mật dữ liệu và tích hợp công nghệ, Chủ tịch Quốc hội nêu câu chuyện khi về các địa phương, các ngành đều than phiền “phải báo cáo quá nhiều”. Do đó, phải có cách gì để giảm gánh nặng cho địa phương do phải đầu tư quá nhiều thời gian cho việc báo cáo.

Dân số thống kê thế nào cho chính xác nhất

Sáng 9/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Theo tờ trình của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, dự thảo luật sửa đổi nhóm các quy định liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức thống kê nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Tại phiên họp, nhiều ý kiến phán ảnh việc số liệu thống kê vênh nhau giữa các bộ, ngành, địa phương. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, vừa qua, khi thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại Hội nghị Trung ương, có nhiều bí thư tỉnh ủy nói, thống kê về dân số hiện có 2 con số khác nhau.

Theo ông, Bí thư tỉnh ủy An Giang nói rằng, tỉnh này hiện có hơn 5 triệu người nhưng con số thống kê của Cục Thống kê chỉ có 3,5 triệu người. Vì thế vừa qua chia GDP bình quân đầu người "rất khó khăn". Tỉnh Phú Thọ cũng phản ánh tình trạng tương tự. Ông Tới đề nghị có cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong vấn đề này.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần sửa luật phải giảm gánh nặng báo cáo hành chính, bảo mật dữ liệu và tích hợp công nghệ. Hiện đã có cơ sở dữ liệu quốc gia Chính phủ đang giao cho Bộ Công an quản lý, do đó, tới đây cần phải tăng cường khai thác dữ liệu hành chính để giảm gánh nặng việc báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội phản ánh, hiện nay đi các địa phương, từ cấp ủy đảng chính quyền, các ngành đều than phiền “phải báo cáo quá nhiều”. Do đó, phải có cách gì để giảm gánh nặng cho địa phương phải đầu tư quá nhiều thời gian cho việc báo cáo.

Giảm đầu mối, nhân sự nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc sửa luật phải tăng tính kịp thời, chính xác của các chỉ tiêu thống kê, từ đó hỗ trợ phân tích dự báo kinh tế vĩ mô.

"Bây giờ chỗ nào xác nhận được dân số của chúng ta hiện nay chính xác là bao nhiêu? 107 triệu hay 108 triệu. Có nhiều báo cáo khác nhau về vấn đề này. Đương nhiên, dân số sẽ thay đổi hàng ngày, hàng tuần rồi nhưng cách gì để chúng ta nắm được? Nhiều khi người ta đã mất rồi nhưng vẫn còn để là còn "sống", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề: Bây giờ GDP cả nước chúng ta tính rồi, còn GDP cấp tỉnh có được không? Tới đây, ví dụ như xã có tính cái này không?

“Hiện nay có tình trạng trồng một cây chuối, nuôi một con heo mà ba ngành báo cáo. Bởi vì cha, mẹ rồi con trong gia đình cùng báo cáo, rồi tổng hợp lên nó ra con số không chính xác", Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời lưu ý Luật Thống kê sửa đổi không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ phát triển bền vững.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhu cầu thông tin thống kê kinh tế xã hội phục vụ cho quản lý điều hành trên địa bàn cấp xã là cấp bách và rất cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định về thông tin thống kê cấp xã và chế độ báo cáo thống kê cấp xã không làm tăng khối lượng công việc của cấp xã, vì việc quản lý vận hành hệ thống thông tin thống kê cấp xã được giao cơ quan thống kê cơ sở thực hiện.

Theo ông, cơ quan thống kê cơ sở cũng giống như mô hình của tòa án, của viện kiểm sát nhân dân khu vực, và giống như mô hình của hải quan hiện nay. Mô hình này giảm được đầu mối và giảm nhân sự nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang quyết liệt triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo làm sao thu thập được nhanh chính xác, phục vụ kịp thời công tác quản lý, tránh phát sinh thêm chế độ báo cáo khác.