Chính phủ đề xuất cơ chế mới cho đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Luân Dũng
TPO - Chính phủ kiến nghị tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 kv trở lên thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và địa phương.

Chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Trình bày nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Chính phủ kiến nghị tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 kv trở lên thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và địa phương.

Các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư.

Đề xuất cơ chế mới cho đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương cấp trực tiếp cho địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện; trường hợp ngân sách trung ương chưa kịp bố trí, các địa phương được chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương để thực hiện, ngân sách trung ương sẽ hoàn trả sau khi cân đối được vốn.

Đề xuất khác, trong thời gian không họp, Quốc hội sẽ ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho các phương thức đầu tư (nếu có) để kịp thời triển khai dự án và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, việc Quốc hội cho phép tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án quan trọng quốc gia thành dự án thành phần đã có tiền lệ, là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, đề xuất trên của Chính phủ là có cơ sở.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc tách thành một dự án thành phần độc lập và giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất; đồng thời xác định rõ tổng mức đầu tư, diện tích đất thu hồi và tiến độ hoàn thành.

Với đề xuất ủy quyền, ông Mãi viện dẫn một số Nghị quyết của Quốc hội và cho rằng, việc đề xuất chính sách trên là không cần thiết.

Kết thúc phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ và sớm gửi Quốc hội.

Luân Dũng
