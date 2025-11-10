Vốn tỷ USD của công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed vừa cập nhật thông tin nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua việc sáp nhập Công ty CP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long vào ngày 3/11.

Theo kế hoạch sáp nhập, hơn 243 triệu cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) do Bất động sản Hưng Long nắm giữ sẽ được chuyển sang VinSpeed. Sau giao dịch, VinSpeed sở hữu hơn 379 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ Vingroup.

Bất động sản Hưng Long tiền thân là Công ty CP Quản lý và đầu tư bất động sản VMI, thành lập tháng 9/2022 với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - nắm 90% vốn, bà Phạm Thu Hương 5% vốn và Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) giữ 5% vốn điều lệ. Năm 2023, Vinhomes đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VMI cho đối tác.

Đến ngày 5/11, VinSpeed tiếp tục tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng. Trong đó: 22.200 tỷ đồng được góp bằng tiền VNĐ và 10.800 tỷ đồng là các loại tài sản khác.

Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed là công ty con của Tập đoàn Vingroup. VinSpeed được thành lập từ tháng 5 năm nay, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony - Khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội). VinSpeed chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Khi mới thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Trong đó: Ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng - chiếm 51% vốn, hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng - tương ứng 0,5% vốn. Đến tháng 7/2025, VinSpeed nâng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau nửa năm, quy mô vốn VinSpeed đã tăng gấp 5,5 lần ban đầu, tương ứng tăng thêm 27.000 tỷ đồng.

Ngoài việc tăng vốn, doanh nghiệp này cũng liên tục đề xuất đầu tư nhiều tuyến đường sắt hàng chục tỷ USD.

Cụ thể, trong tháng 5, Vinspeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,56 triệu tỷ đồng (tương đương 61,35 tỷ USD). Trong đó: VinSpeed đề xuất tự thu xếp 20% vốn (tương đương 312.330 tỷ đồng - khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại, doanh nghiệp vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong 35 năm, kể từ ngày giải ngân. VinSpeed sẽ hoàn trả Nhà nước toàn bộ vốn vay sau 35 năm.

Ngoài ra, từ cơ chế đặc thù, VinSpeed mong muốn được chỉ định làm nhà đầu tư một số dự án khu đô thị, bất động sản vùng phụ cận ga đường sắt. Công ty kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Sơ đồ hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h.

Ở TPHCM, VinSpeed cũng vừa đề xuất đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư là 85.650 tỷ đồng, trong đó cao nhất là chi phí xây dựng (37.001 tỷ đồng), chi phí thiết bị (24.742 tỷ đồng), chi phí quản lý dự án (7.410 tỷ đồng), chi phí dự phòng (10.699 tỷ đồng), chi phí lãi vay (5.793 tỷ đồng).

VinSpeed đề xuất thi công dự án từ cuối năm 2025 và vận hành thương mại từ đầu năm 2028. Về vận hành, tàu sẽ có 8 toa, mỗi toa có sức chứa 600 hành khách (ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng). Dự án có điểm đầu là nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành). Bến cuối là địa phận xã Cần Giờ tại Km37+717.

Tại phía Bắc, VinSpeed cũng muốn tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng (khoảng 5,3 tỷ USD). Dự án dự kiến được phê duyệt trong quý IV/2025, sau đó thi công trong 24 tháng (từ quý IV/2025 đến quý IV/2027), chạy thử vào cuối năm 2027 và vận hành thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 120 km, đi qua địa phận 22 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu tuyến đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sau đó đi qua các ga: Gia Bình (Bắc Ninh), Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga Hạ Long.