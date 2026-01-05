Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh vệ tinh tiết lộ hậu quả cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông phương Tây đã công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela trong khuôn khổ chiến dịch Absolute Resolve, nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất xác nhận thiệt hại đáng kể đối với khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela sau các cuộc tấn công của Mỹ.

4524e70e-834d-40bf-bbc5-757c013a84eb.jpg
18cd5577-87a0-48d4-874f-455f7e97657a.jpg
Cận cảnh khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna ngày 22/12/2025 và 3/1/2026.

Theo phóng viên quân sự Jake Epstein của Business Insider, hình ảnh vệ tinh từ công ty phân tích quốc phòng Vantor cho thấy mức độ tàn phá tại khu phức hợp Fuerte Tiuna ở Caracas. Các hình ảnh được chụp vào ngày 22/12/2025 và ngày 3/1/2026 cho thấy nhiều kho chứa, trạm kiểm soát và phương tiện quân sự bị phá hủy, bao gồm các hệ thống phòng không quan trọng.

d3b2d70a-7c70-44ca-9150-54b060d13429.jpg
6d75f5df-c3df-4190-8f45-5905afcfe843.jpg
Các cơ sở và trang thiết bị quân sự tại Fuerte Tiuna ngày 22/12/2025 và 3/1/2026.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về các mục tiêu cụ thể, song dữ liệu hình ảnh cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào những địa điểm liên quan đến Bộ Quốc phòng Venezuela và cơ sở hạ tầng chỉ huy cấp cao. Trong số các mục tiêu được xác nhận bị phá hủy có hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2EK đặt tại căn cứ không quân La Carlota.

f7a76cb9-86e7-487d-99a3-59afee6cd744.jpg
c6255b94-4f22-4d2e-b4ca-de9954ffe4e1.jpg
Tòa nhà an ninh tại Fuerte Tiuna chụp ngày 22/12/2025 và 3/1/2026.

Theo Business Insider, giai đoạn hoạt động chính của chiến dịch bắt đầu vào cuối ngày 2/1 và kéo dài đến sáng 3/1. Lực lượng Mỹ đã triển khai phối hợp nhiều khí tài không quân, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay không người lái và máy bay ném bom chiến lược. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn đầu là vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela.

Hình ảnh do Vantor cung cấp cho thấy việc Mỹ làm tê liệt hệ thống phòng không Venezuela đã tạo điều kiện cho các phi đội tấn công trực thăng tiếp cận khu vực phòng thủ kiên cố của Fuerte Tiuna. Theo Business Insider, chiến dịch này cho phép quân đội Mỹ hoàn tất việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong khoảng 30 phút, mà không ghi nhận bất cứ thương vong nào cho lực lượng Mỹ.

Quỳnh Như
Business Insider
