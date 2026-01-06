Hàng trăm tấn hàng, quà Tết gửi đến quân và dân đặc khu Trường Sa

TPO - Năm nay, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục mang hàng trăm tấn hàng, quà Tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sáng 6/1, tại Quân cảng Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên chúc tết quân và dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ tiễn đoàn. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Hoạt động thăm, tặng quà tết cho quân và dân ở các đảo trên đặc khu Trường Sa là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, cho tinh thần “hậu phương hướng về tiền tuyến”, gắn kết bền chặt giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần và vật chất để quân và dân các đảo yên tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Trần Phong và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn (giữa) tặng quà đến trưởng các đoàn công tác. Ảnh: Đ.T.

Năm nay, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục mang hàng trăm tấn hàng, quà tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài các nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày, còn có nhiều phần quà tết của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên cả nước gửi đến quân và dân trên quần đảo, như: hoa lan, hoa mai, hoa đào, quất Tết...

Các chiến sĩ mang đào, quất ra đặc khu Trường Sa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: Chuyến công tác mang hàng, quà tết ra Trường Sa là khẳng định sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với biển đảo thiêng liêng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn công tác ra đặc khu Trường Sa. Ảnh: Đ.T.

Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày giáp Tết và dự báo thời tiết trên biển sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Tư lệnh Vùng 4 tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió để đưa đoàn công tác đến với Trường Sa an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.