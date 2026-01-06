Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hàng trăm tấn hàng, quà Tết gửi đến quân và dân đặc khu Trường Sa

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm nay, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục mang hàng trăm tấn hàng, quà Tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sáng 6/1, tại Quân cảng Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên chúc tết quân và dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

hq1.jpg
Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ tiễn đoàn. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Hoạt động thăm, tặng quà tết cho quân và dân ở các đảo trên đặc khu Trường Sa là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, cho tinh thần “hậu phương hướng về tiền tuyến”, gắn kết bền chặt giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần và vật chất để quân và dân các đảo yên tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

hq4.jpg
Ông Trần Phong và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn (giữa) tặng quà đến trưởng các đoàn công tác. Ảnh: Đ.T.

Năm nay, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục mang hàng trăm tấn hàng, quà tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài các nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày, còn có nhiều phần quà tết của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên cả nước gửi đến quân và dân trên quần đảo, như: hoa lan, hoa mai, hoa đào, quất Tết...

hq5.jpg
Các chiến sĩ mang đào, quất ra đặc khu Trường Sa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: Chuyến công tác mang hàng, quà tết ra Trường Sa là khẳng định sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với biển đảo thiêng liêng.

hq2.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn công tác ra đặc khu Trường Sa. Ảnh: Đ.T.

Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày giáp Tết và dự báo thời tiết trên biển sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Tư lệnh Vùng 4 tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió để đưa đoàn công tác đến với Trường Sa an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ Hồ
#Hải quân #Trường Sa #quà Tết #đảo xa #hậu phương #biển đảo #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục