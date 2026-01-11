Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang

TPO - Sáng 11/1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và địa phương.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi: "Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hoạt động lần này mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa sâu sắc, đồng thời là dịp thăm hỏi, động viên các lực lượng vũ trang địa phương trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026, thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, với sự lãnh đạo của Trung ương và nỗ lực của địa phương, An Giang đã góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. An Giang là địa phương đoàn kết, giàu trí tuệ, có khát vọng đổi mới, đủ điều kiện vươn lên trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi thăm, tặng quà.

Năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy Trung ương đã có nhiều chỉ đạo mới, yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang. Trong đó, An Giang cần tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai hiệu quả nội dung “2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 giữ vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dịp này, đoàn công tác đã trao quà cho 16 tập thể, gồm lãnh đạo tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tặng quà cho 78 cá nhân là người có công với cách mạng, thân nhân người có công và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng quà các cá nhân.