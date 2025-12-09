53 tập thể được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Cờ đơn vị xuất sắc

TPO - Với những thành tích trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2025, 53 tập thể đã được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tặng Cờ đơn vị xuất sắc.

Chiều 9/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên thứ nhất, tại hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch và trực tiếp chỉ đạo điều hành Đại hội.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Tổng cục Chính trị và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; trao thưởng phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2025 và phát động phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” trong Thanh niên Quân đội giai đoạn 2025-2030.

Cùng với 11 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Trung ương Đoàn khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027), Đại hội đã bầu 24 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Cũng tại phiên thứ nhất, Ban tổ chức Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, về việc tặng Cờ cho 53 tập thể, tặng Bằng khen cho 101 tập thể và 217 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2025.

Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu thanh niên Quân đội đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã phát động phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” trong thanh niên Quân đội giai đoạn 2025-2030, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, phong trào thể hiện ý chí, khát vọng, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn quân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng thanh niên Quân đội sẽ tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, sắt son niềm tin với Đảng, trung thành, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, xung kích, dũng cảm, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, điều hành phần khen thưởng tại phiên thứ nhất.

﻿ ﻿ Thượng tướng Lê Quang Minh trao Cờ của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các đơn vị xuất sắc.