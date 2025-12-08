Những sáng kiến hữu dụng của thủ lĩnh thanh niên và nữ chiến đấu viên Đặc công

TPO - Về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025-2030), Thiếu tá Võ Thành Nhân và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung đã chia sẻ về các sáng kiến hữu dụng góp phần giúp bản thân, đồng đội hoàn thành các nhiệm vụ đặc thù và nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào.

Đưa công nghệ vào hoạt động công tác Đoàn

Trong vai trò Trợ lý Thanh niên thuộc Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9, từ yêu cầu đổi mới hoạt động công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ đơn vị và xu thế chuyển đổi số, Thiếu tá Võ Thành Nhân (Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023) đã tham mưu, đề xuất và triển khai một số sáng kiến, ý tưởng áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Thiếu tá Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9.

Trước đây, việc tổ chức các hội nghị và chương trình sinh hoạt của tổ chức Đoàn tại các đơn vị ở Quân khu 9 còn phụ thuộc nhiều vào văn bản giấy. Thiếu tá Nhân đã tham mưu xây dựng hệ thống mã QR để số hóa toàn bộ tài liệu hội nghị như chương trình, báo cáo, tham luận, hướng dẫn, sơ đồ, video clip minh họa….

“Khi tham dự các hội nghị hoặc các chương trình, cán bộ, đoàn viên sử dụng thiết bị thông minh để truy cập, theo dõi nội dung, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm chi phí in ấn, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành; đồng thời từng bước hình thành thói quen làm việc số trong đơn vị”, Thiếu tá Nhân nói.

Cùng với đó, Thiếu tá Võ Thành Nhân còn tham mưu tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo hình thức tương tác trực tuyến trên nền tảng website và mạng xã hội. Tiêu biểu là Cuộc thi tương tác trực tuyến “Tự hào chiến sĩ miền Tây” hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 - 10/12/2025).

Chung kết Cuộc thi trực tuyến "Tự hào chiến sĩ miền Tây" với phần thi đối kháng sân khấu được thực hiện trên nền tảng website.

Cuộc thi được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác, thuận tiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia mọi lúc, mọi nơi; nội dung tuyên truyền rộng nhưng được chia nhỏ nên dễ nhớ (qua hình thức câu hỏi trắc nghiệm) trong khoảng thời gian dài (1,5 tháng).

Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội tham gia, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao hiệu quả lan tỏa hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Không ngừng sáng tạo

Là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024, với khát khao cống hiến và luôn sáng tạo, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Chiến đấu viên, Ủy viên BCH Chi đoàn Đại đội 1 (Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công), đã có những sáng kiến cải tiến hiệu quả, trong đó nổi bật là sáng kiến “Bộ sạc nguồn máy vô tuyến điện đa năng” và mô hình “ Tổ bồi dưỡng kỹ năng mềm cho nữ quân nhân”.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung - Chiến đấu viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công.

Chia sẻ về sáng kiến “Bộ sạc nguồn máy vô tuyến điện đa năng”, Thượng úy Dung cho biết, trong quá trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, để bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn thì yếu tố nguồn điện bảo đảm cho thông tin rất quan trọng.

Trước hiện tượng pin thường tiêu hao nhanh, để đáp ứng nguồn điện kịp thời cho máy thông tin, Thượng úy Dung cùng các đồng đội trong đơn vị đã có ý tưởng nghiên cứu và sáng chế ra bộ sạc nguồn máy vô tuyến điện đa năng.

“Bộ sạc được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện trong huấn luyện và chiến đấu, đặc biệt là sạc được một lúc nhiều viên pin máy vô tuyến điện. Sản phẩm sau khi thử nghiệm đã phát huy rõ hiệu quả, hiện đang được đơn vị chúng tôi áp dụng và đưa vào sử dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”, Thượng úy Dung nói.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của tuổi trẻ Lữ đoàn Đặc công bộ 113.

Trong môi trường Quân đội, bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, xử lý tình huống và quản lý thời gian có vai trò quan trọng, giúp nữ quân nhân tự tin hơn, nhất là trong môi trường đặc thù của lực lượng Đặc công.

Cùng với đó, yêu cầu ngày càng cao của Quân đội trong thời kỳ hiện đại hóa và chuyển đổi số, đòi hỏi nữ quân nhân phải năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng và phối hợp hiệu quả trong mọi nhiệm vụ.

Từ thực trạng này, Thượng úy Dung đã đề xuất triển khai mô hình “Tổ bồi dưỡng kỹ năng mềm cho nữ quân nhân”, nhằm tạo không gian sinh hoạt bổ ích, góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho các bóng hồng áo lính.

Theo Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dung, sau một thời gian triển khai, mô hình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các buổi sinh hoạt, tập huấn diễn ra định kỳ đã giúp chị em nắm vững và vận dụng tốt nhiều kỹ năng quan trọng như giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, làm việc nhóm, quản lý thời gian… Mô hình cũng tạo môi trường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh.