Kỹ sư cơ khí bỏ việc lương cao, về quê nuôi 'con đặc sản' thu bộn tiền

Bỏ công việc với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng ở TPHCM, chàng kỹ sư cơ khí về quê lập trại nuôi dúi, gà đen - loại đặc sản được nhiều quán nhậu và nhà hàng săn mua, mang về nguồn thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Sáng sớm đầu tháng 12, trong khu vườn rộng ở xã An Thạnh Thủy (tỉnh Đồng Tháp), anh Huỳnh Văn Hiếu (31 tuổi) tất bật kiểm tra trại nuôi dúi và đàn gà H’Mông (còn gọi gà Mông đen) - mô hình khởi nghiệp mang lại lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm.

Anh Hiếu là con út trong gia đình nông dân có hai người con. Tốt nghiệp ngành Kỹ sư cơ khí Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, anh tiếp tục ở lại làm trợ giảng 4 năm, sau đó làm việc cho doanh nghiệp Nhật và Áo với mức thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Yêu thích nông nghiệp, chăn nuôi, Hiếu thường xuyên tìm hiểu và làm quen với nhiều chủ trang trại. Chàng trai trẻ luôn ấp ủ ước mơ làm giàu, làm chủ trên chính mảnh đất quê hương.

Vì vậy, sau thời gian làm việc tại các công ty nước ngoài, anh bất ngờ rẽ hướng, từ bỏ công việc ổn định để về quê khởi nghiệp nông nghiệp.

Anh Hiếu cho biết, quyết định này bắt nguồn từ hai lý do: “Thứ nhất là tính mình thích tự chủ, không hợp môi trường gò bó. Thứ hai là quê có sẵn đất vườn, nếu không khai thác thì rất lãng phí”.

Khi đó, gia đình lo lắng vì “Hiếu bỏ việc thành phố mà chưa biết tương lai ra sao”, nhưng sau khi nghe anh phân tích, cuối cùng, mọi người vẫn ủng hộ.

Anh Huỳnh Văn Hiếu bỏ phố về quê để nuôi dúi. Ảnh: T.X

Lần đầu tiếp cận nông nghiệp, đặc biệt với hai vật nuôi “độc lạ”- dúi và gà Mông đen - anh Hiếu gần như không có kinh nghiệm.

Năm 2022, anh mua 20 con dúi giống để nuôi thử. “Thời điểm đầu tôi ham lắm, liền mua 20 con dúi về nuôi thử. Chỉ 1 tuần là chúng chết sạch, lỗ hơn 20 triệu”, anh kể.

Hiện tại mỗi năm anh Hiếu xuất bán hàng trăm con dúi giống và dúi thương phẩm. Ảnh: T.X

Sau cú sốc, Hiếu “đi chậm lại”, bắt đầu rong ruổi khắp các trại nuôi dúi ở miền Tây để học hỏi kinh nghiệm, tìm nguồn giống tốt và xây dựng quy trình chăn nuôi. Sau khi nắm chắc kiến thức, anh mua 25 cặp dúi để nuôi lại. Mô hình dần ổn định và phát triển.

Hiện anh có 2 trại nuôi dúi, tổng đàn khoảng 300 con sinh sản. Dúi thương phẩm được bán với giá 750.000 đồng/kg, dúi giống 1,8-2,8 triệu đồng/cặp. Anh Hiếu cho biết, dúi dễ nuôi, ít bệnh, thức ăn rẻ và có sẵn như tre, mía, bắp. Mỗi năm, dúi sinh từ 3-4 lứa, mỗi lứa 1-4 con.

“Dúi đề kháng tốt, hầu như không tốn chi phí thuốc men. Chỉ cần chuồng mát, sạch sẽ là được”, anh nói.

Công ty của anh đang bao tiêu sản phẩm cho hơn 30 hộ nuôi trong tỉnh. Đầu ra ổn định nhờ hệ thống khách hàng là các hộ chăn nuôi và nhà hàng đặc sản.

Mô hình nuôi dúi của anh Hiếu đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chọn vào nhóm 20 doanh nghiệp thí điểm truy xuất nguồn gốc và đăng ký mã vạch quốc gia; hồ sơ đang được hoàn thiện.

Nhận thấy diện tích vườn còn rộng, anh Hiếu tiếp tục phát triển đàn gà Mông đen. Để có giống chuẩn, anh ra tận các bản làng vùng Tây Bắc tìm mua. Ban đầu việc chăn nuôi gặp khó vì gà chưa quen khí hậu, nhưng sau 2 tháng, đàn đã ổn định, sinh sản tốt. Hiện anh duy trì khoảng 300 con gà đẻ, mỗi tháng bán hàng ngàn con gà giống và gà thương phẩm.

Gà thịt được bán với giá 150.000-180.000 đồng/kg; gà giống 50.000 đồng/con (30 ngày tuổi).

Ngoài dúi, anh Hiếu còn nuôi gà Mông đen. Ảnh: T.X

Theo anh Hiếu, liên kết với các nông hộ là chìa khóa phát triển: “Một mình làm thì quy mô nhỏ, còn liên kết giúp chủ động nguồn giống và bao tiêu cho bà con”.

Thời gian tới, anh đặt mục tiêu tăng tổng đàn dúi sinh sản lên 500 con, đồng thời nhân rộng mô hình gà cho thanh niên và nông dân địa phương.

Theo anh, hai vật nuôi này đều phù hợp điều kiện tự nhiên miền Tây và có tiềm năng phát triển nếu được tổ chức bài bản.

Anh Hiếu 32 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.X

Ngoài làm kinh tế, anh Hiếu còn là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thường xuyên tham gia hoạt động an sinh xã hội. Anh cùng các mạnh thường quân xây dựng 8 căn nhà nhân ái, kinh phí 40-70 triệu đồng/căn; trao học bổng cho học sinh nghèo và có 32 lần hiến máu tình nguyện.

Với những đóng góp này, anh được Trung ương Đoàn trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025”, cùng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành địa phương.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-ky-su-co-khi-ve-que-nuoi-con-dac-san-thu-bon-tien-2469984.html