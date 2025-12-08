Trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27

TPO - Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2025 đã thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 thí sinh đến từ khoảng 160 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Các đề tài vào vòng Chung kết có tính thời sự, tính ứng dụng cao, nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực; nhiều đề tài nghiên cứu về các vấn đề nóng của xã hội, và có những đề tài được chuyển giao công nghệ.

Ngày 7/12, Thành Đoàn TPHCM, Đại học quốc gia TPHCM tổ chức lễ tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 - năm 2025.

Giải thưởng năm nay có tổng cộng 15 lĩnh vực, bao gồm: Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm; Hành chính - Pháp lý; Hóa học; Khoa học giáo dục; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học y - dược; Kinh tế; Kỹ thuật công nghệ; Quy hoạch; Kiến trúc và xây dựng; Sinh học; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa - Nghệ thuật; Vật lý.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tác giả/ đại diện nhóm tác giả của 192 đề tài xuất sắc, trong đó có 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 21 giải Ba và 141 giải Khuyến khích, với tổng giá trị phần thưởng hơn 400 triệu đồng.

Ở mỗi lĩnh vực dự thi có cơ cấu và mức giải thưởng gồm 1 giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng/giải), Bằng khen của Ban Tổ chức và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn; 1 giải Nhì (5 triệu đồng/giải) và Bằng khen; 1 giải Ba (3 triệu đồng/giải) và Bằng khen. Các giải Khuyến khích nhận được 1 triệu đồng/giải cùng Bằng khen.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao giải Nhất lĩnh vực Khoa học xã hội cho nhóm sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM trao giải Nhất lĩnh vực Văn hóa - nghệ thuật đến nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM.

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho biết, năm nay, các đề tài vào vòng chung kết Euréka có sự bứt phá mạnh mẽ ở những xu hướng nghiên cứu mới. Nổi bật nhất là nhóm đề tài ứng dụng AI và tự động hóa xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, từ y - dược, nông nghiệp, xã hội đến kinh tế và giáo dục, phản ánh khả năng thích ứng nhanh của sinh viên trước làn sóng công nghệ mới. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về phát triển bền vững, môi trường, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, sức khỏe cộng đồng và chuyển đổi xanh cũng chiếm tỉ lệ lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức phát triển dài hạn của thế hệ trẻ.

Song song với đó, nhiều đề tài tập trung vào dữ liệu lớn, an ninh số, chuyển đổi số trong quản lý và đời sống, cùng các vấn đề văn hóa – xã hội như sức khỏe tâm lý, giáo dục hiện đại, di sản và nghệ thuật truyền thống.

“Trong thời gian tới, Thành Đoàn mong muốn sinh viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghiên cứu, mạnh dạn chọn những đề tài gắn với yêu cầu đột phá của Thành phố như hạ tầng đô thị, liên kết vùng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là những lĩnh vực Thành phố đang ưu tiên đầu tư và cũng là không gian rộng lớn để sinh viên thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, anh Ngô Minh Hải gửi gắm.