Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Dấu ấn sân chơi khoa học của ĐH Trà Vinh - đánh thức tiềm năng nghiên cứu khoa học trẻ vùng ĐBSCL

P.V

Trường Đại học Trà Vinh vừa tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học” lần thứ III năm 2025 dành cho học sinh các trường THPT trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. Tại vòng chung kết có 131 ý tưởng đến từ 60 trường THPT đến từ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP.HCM tham gia.

dh-tra-vinh-1.jpg
TS. Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trao giải thưởng cho học sinh đoạt giải.

Phát biểu chào mừng, TS. Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, cuộc thi khuyến khích học sinh THPT nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học vào đời sống; đồng thời, tạo sân chơi học thuật, giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa học sinh, giáo viên các trường THPT trong, ngoài tỉnh và giảng viên Trường Đại học Trà Vinh trong nghiên cứu, hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho các em học sinh. Qua đó, giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp cho tương lai của mình.

dh-tra-vinh-2.jpg

Tại vòng chung kết, có 131 ý tưởng của 271 học sinh đến từ 60 trường THPT đến từ các tỉnh: Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ tham gia tranh tài.

Các ý tưởng dự thi ở 4 lĩnh vực: Hóa - Vật liệu môi trường; Nông nghiệp - Thủy sản; Kỹ thuật công nghệ và Khoa học sức khỏe. Ban tổ chức tổ chức Hội đồng đánh giá trực tiếp tại Trường Đại học Trà Vinh để chọn ra đề tài đạt giải.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất toàn khối; 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 26 giải Khuyến khích cho các ý tưởng thuộc các lĩnh vực. Đặc biệt, các ý tưởng đạt giải nhất, giải nhì và giải ba được Trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ điều kiện thực nghiệm để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2025 – 2026.

dh-tra-vinh-3.jpg
Học sinh trình bày bài dự thi của mình.

Ngoài ra, học sinh đạt giải nhất, giải nhì và giải ba là sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sẽ được Nhà trường hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng để triển khai đề tài nghiên cứu. Ý tưởng “Nghiên cứu phát triển công nghệ xanh sản xuất phân bón sinh học Amine-Aloe từ dịch chiết quả sung, bã đậu nành và nha đam, đánh giá hiệu quả trên cây cỏ ngọt” của nhóm tác giả Hồ Hoàng Long và Nguyễn Minh Triệu, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Phú Tân) xuất sắc đạt giải Nhất toàn khối.

P.V
#ĐH Trà Vinh #Nghiên cứu khoa học #Học sinh THPT

Cùng chuyên mục