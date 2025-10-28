Dấu ấn sân chơi khoa học của ĐH Trà Vinh - đánh thức tiềm năng nghiên cứu khoa học trẻ vùng ĐBSCL

Trường Đại học Trà Vinh vừa tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học” lần thứ III năm 2025 dành cho học sinh các trường THPT trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. Tại vòng chung kết có 131 ý tưởng đến từ 60 trường THPT đến từ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP.HCM tham gia.

TS. Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trao giải thưởng cho học sinh đoạt giải.

Phát biểu chào mừng, TS. Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, cuộc thi khuyến khích học sinh THPT nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học vào đời sống; đồng thời, tạo sân chơi học thuật, giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa học sinh, giáo viên các trường THPT trong, ngoài tỉnh và giảng viên Trường Đại học Trà Vinh trong nghiên cứu, hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho các em học sinh. Qua đó, giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp cho tương lai của mình.

Tại vòng chung kết, có 131 ý tưởng của 271 học sinh đến từ 60 trường THPT đến từ các tỉnh: Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ tham gia tranh tài.

Các ý tưởng dự thi ở 4 lĩnh vực: Hóa - Vật liệu môi trường; Nông nghiệp - Thủy sản; Kỹ thuật công nghệ và Khoa học sức khỏe. Ban tổ chức tổ chức Hội đồng đánh giá trực tiếp tại Trường Đại học Trà Vinh để chọn ra đề tài đạt giải.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất toàn khối; 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 26 giải Khuyến khích cho các ý tưởng thuộc các lĩnh vực. Đặc biệt, các ý tưởng đạt giải nhất, giải nhì và giải ba được Trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ điều kiện thực nghiệm để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2025 – 2026.

Học sinh trình bày bài dự thi của mình.

Ngoài ra, học sinh đạt giải nhất, giải nhì và giải ba là sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sẽ được Nhà trường hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng để triển khai đề tài nghiên cứu. Ý tưởng “Nghiên cứu phát triển công nghệ xanh sản xuất phân bón sinh học Amine-Aloe từ dịch chiết quả sung, bã đậu nành và nha đam, đánh giá hiệu quả trên cây cỏ ngọt” của nhóm tác giả Hồ Hoàng Long và Nguyễn Minh Triệu, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Phú Tân) xuất sắc đạt giải Nhất toàn khối.