Công bố biểu trưng Đại hội Đoàn TP. Huế lần thứ XVII

TPO - Thành Đoàn Huế vừa công bố biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với thiết kế trẻ trung, giàu biểu tượng, thể hiện khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Cố đô trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ngày 7/12, Thành Đoàn Huế cho biết vừa công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biểu trưng được xây dựng trên tinh thần kết hợp giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại, thể hiện bản sắc riêng của tuổi trẻ TP. Huế. Thiết kế mang phong thái mạnh mẽ, trẻ trung, tạo cảm giác chuyển động liên tục - gợi mở quyết tâm đổi mới, bứt phá và phát triển bền vững của tổ chức Đoàn trong chặng đường mới.

Biểu trưng Đại hội﻿ Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Gam màu chủ đạo gồm xanh dương và cam. Xanh dương biểu trưng cho màu áo thanh niên - niềm tin, trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng dựng xây quê hương. Màu cam đại diện cho ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “tiếp nối truyền thống - vững bước tương lai”.

Tổng thể tạo hình gợi liên tưởng đến chú chim bồ câu vươn mình bay lên - hình ảnh ẩn dụ cho khát vọng cất cánh, sẵn sàng hội nhập và làm chủ thời đại. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt về hành trình phát triển của tuổi trẻ Huế: bản lĩnh, tự tin và quyết liệt hành động.

Biểu trưng sẽ được sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, trang trí và cổ động Đại hội, góp phần lan tỏa khí thế thi đua của đoàn viên, thanh niên toàn thành phố hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ Cố đô.

Theo Thành Đoàn Huế, đến nay toàn thành phố đã có 45/45 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Đại hội được triển khai với nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đồng thời bám sát hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế, đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu đề ra.