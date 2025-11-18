Hơn 2.500 lượt học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia nghiên cứu khoa học

TPO - Giai đoạn 2022-2025, Học viện Kỹ thuật Quân sự có hơn 2.500 lượt học viên tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện hơn 750 đề tài với 150 lượt tập thể, 197 lượt đề tài và 41 lượt cá nhân được Học viện khen thưởng.

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, với sự tham gia của 145 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu, đại diện cho hơn 3 nghìn ĐVTN trong Học viện.

Các đại biểu về dự hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên (2022-2025); xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện KTQS, cho biết, giai đoạn vừa qua, bằng trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, cán bộ, ĐVTN Học viện luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Trung tướng Trần Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Học viện Kỹ thuật Quân sự, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Nổi bật là phong trào "Tuổi trẻ Học viện rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" và Cuộc vận động "Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác" đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả.

Phong trào học tập, thi Olympic, nghiên cứu khoa học được duy trì thành nền nếp, đã góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ, học viên, sinh viên.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Duy, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Học viện KTQS có 420 lượt cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.560 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; hơn 2.500 lượt học viên tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện hơn 750 đề tài với 150 lượt tập thể, 197 lượt đề tài và 41 lượt cá nhân được Học viện khen thưởng.

Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Học viện giành 7 giải Nhất, 23 giải Nhì, 32 giải Ba và 41 giải Khuyến khích; có 5 cán bộ, ĐVTN được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 7 nữ học viên đoạt Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam; 2 giảng viên trẻ được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương; thi Olympic toàn quân, toàn quốc giành 68 giải Nhất, 120 giải Nhì, 165 giải Ba…

“Những thành tích đạt được, đã thể hiện sự phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, tinh thần nỗ lực cố gắng của cán bộ, ĐVTN, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện”, Thiếu tướng Trần Văn Duy nhấn mạnh.

Phó Chính ủy Học viện KTQS yêu cầu, trong thời gian tới, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức để ĐVTN có lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có kiến thức chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự tại hội nghị.

Tuổi trẻ Học viện đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập trong Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và các phong trào thi đua đang triển khai thực hiện trong toàn quân; tập trung xây dựng cán bộ, ĐVTN Học viện theo những giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, chuẩn mực thanh niên Quân đội thời kỳ mới.

Thiếu tướng Trần Văn Duy cũng lưu ý, cần đổi mới hoạt động thi đua của tuổi trẻ Học viện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, khâu yếu, mặt yếu; chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn trong và ngoài Quân đội làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng hội nghị.

﻿ ﻿ Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

﻿ Quang cảnh hội nghị.