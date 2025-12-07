Gần 50 sinh viên xuất sắc nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng và Sinh viên 5 tốt

TPO - Gần 50 sinh viên được tuyên dương là những điển hình cho sinh viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong học tập để viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không khí sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày hội Uni Tour năm 2025 tại Trường Đại học Nghệ An.

Ngày 5/12, tại Trường Đại học Nghệ An đã tổ chức Ngày hội Uni Tour năm 2025 và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng năm học 2024-2025.

Khuôn viên Trường Đại học Nghệ An được tổ chức thành những không gian với nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội.

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Nghệ An có 24 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và 23 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp trường.

Lễ tuyên dương là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận, vinh danh những sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, phong trào Đoàn - Hội, qua đó lan tỏa những giá trị đẹp của tuổi trẻ Trường Đại học Nghệ An.

Dịp này, gần 50 sinh viên Trường Đại học Nghệ An xuất sắc đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và giải thưởng Sao Tháng Giêng.

Trong đó, danh hiệu Sinh viên 5 tốt gồm 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Danh hiệu Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý dành cho cán bộ Đoàn - Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhận diện gương Người tốt, việc tốt trong sinh viên.

Những sinh viên được tuyên dương dịp này những gương mặt HSSV tiêu biểu, là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sự phấn đấu bền bỉ vượt khó vươn lên, tiêu biểu cho tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ đoàn, hội và tuổi trẻ nhà trường trong thời kỳ mới.

Các hoạt động sôi nổi sau lễ tuyên dương.

Sau lễ tuyên dương là Ngày hội Uni Tour với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa với sự tham gia của hơn 600 sinh viên Trường Đại học Nghệ An.

Được biết, Ngày hội Uni Tour là chuỗi hoạt động rất thiết thực để các bạn sinh viên có thể vui chơi, giải trí, tiếp thu các thông tin về tiện ích, dịch vụ hỗ trợ học tập sinh hoạt hằng ngày và tiếp thêm tự tin, có sức bật lớn cho một năm học mới đạt nhiều thắng lợi.

Sinh viên tham gia thử thách lái xe an toàn.

Các sinh viên được mặc đồ bảo hộ an toàn trước khi tham gia thử thách.

Năm 2025, chương trình Uni Tour được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình tại 25 địa điểm trên cả nước, trong đó có Trường Đại học Nghệ An.

Trải qua 3 năm triển khai chuỗi chương trình, Uni Tour đã không ngừng mở rộng quy mô, lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng sinh viên các khóa và sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo cũng như từ cộng đồng.

Các bạn sinh viên, đoàn viên nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của các hướng dẫn viên.

Chương trình không chỉ mang đến các hoạt động trải nghiệm bổ ích mà còn khẳng định vai trò hỗ trợ sinh viên trong nhiều lĩnh vực, giúp các bạn phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và tinh thần.

Tại Ngày hội, các bạn sinh viên Trường Đại học Nghệ An đã được tham gia nhiều hoạt động phong phú, từ hoạt động Teambuilding UniSporty, các trò chơi tập thể rèn luyện kỹ năng mềm, cho đến cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên Nghệ An". Đặc biệt với chủ đề bung đậm chất Việt, các bạn sinh viên được tham gia không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam, học tập kiến thức về lái xe an toàn và giao lưu giữa sinh viên các khóa, các cấp.

Sự xuất hiện của Rapper 7dnight mang đến không khí sôi động, háo hức trong Ngày hội.