Tuổi trẻ Thái Nguyên khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì quê hương

TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tổ chức Đoàn sau khi tỉnh hợp nhất, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế – xã hội. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là thời điểm để thế hệ trẻ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì quê hương.

Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc phiên trọng thể, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên, cùng nhiều lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo và nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ.

250 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho hơn 100.000 thanh niên trong toàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất, mở ra cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho tuổi trẻ tỉnh nhà.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã phản ánh đầy đủ, khách quan và thuyết phục về những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổ chức Đoàn đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành. Các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” cùng các chương trình đồng hành với thanh niên đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dấu ấn riêng của tuổi trẻ miền núi đa dân tộc.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Đặc biệt, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng; việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được thực hiện hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái nguyên luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước; chăm lo cho thế hệ trẻ chính là chăm lo cho tương lai của quê hương, đất nước”, lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với công tác thanh niên đi vào thực tiễn.

Các đại biểu tham quan không gian trải nghiệm.

Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của thanh niên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu: “Đây là Đại hội đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tổ chức Đoàn sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất. Thanh niên Thái Nguyên đã và đang góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như một số thanh niên chưa quan tâm chính trị – xã hội, tổ chức Đoàn ở một số nơi chưa đổi mới và nội dung sinh hoạt chưa hấp dẫn”.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn cần tập trung:

Đổi mới công tác giáo dục thanh niên, truyền cảm hứng, củng cố lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị.

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong” trong chuyển đổi số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát triển thanh niên toàn diện: Trí tuệ, thể chất, bản sắc văn hóa, kỹ năng số và lối sống có trách nhiệm.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, phát triển tổ chức trong doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, đầu tư cán bộ cơ sở tâm huyết, năng lực.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Thái Nguyên hôm nay có đầy đủ điều kiện để khẳng định mình – một thế hệ thanh niên vững vàng về lý tưởng, trong sáng về đạo đức, giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến”.

Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa I gồm 38 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí, do Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Bí thư. Đồng thời, 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội thống nhất thông qua nghị quyết với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Thái Nguyên: Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030.