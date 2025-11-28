Thượng úy Dương Hải Anh được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

TPO - Sáng 28/11, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thượng úy Dương Hải Anh được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội, có Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân (CAND); Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ.

Đại hội đã diễn ra với các nội dung như trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị; công bố Quyết định và ra mắt Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030... Theo đó, Ban Thanh niên CAND đã công bố Quyết định chỉ định Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 18 đồng chí. Thượng úy Dương Hải Anh được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong 3 năm qua (2022 - 2025), các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn xung kích trên tuyến đầu, thể hiện tinh thần kỷ luật, chủ động, dấn thân trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo chuẩn “chính quy - tinh nhuệ”, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều địa bàn khó khăn.

Song song với đó, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh đã đổi mới mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ với nhiều mô hình hiệu quả như “Bảng thông tin chỉ huy số”; “Sổ tay sức khỏe điện tử cho động vật nghiệp vụ”; “Hệ sinh thái Bước chân thép”...

Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhận quyết định và ra mắt Đại hội. Ảnh: Châu Linh

Trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ phấn đấu tổ chức 10 đợt sinh hoạt chính trị, đảm nhận 10 công trình cấp Bộ, 20 công trình cấp Bộ Tư lệnh và trên 200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lực lượng CAND tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; tổ chức 2 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và tổ chức hơn 30 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đề nghị, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ cần đổi mới tư duy, chủ động thích ứng linh hoạt trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai các mặt công tác phù hợp với đặc thù đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp, mở rộng giao lưu kết nghĩa với tổ chức Đoàn trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục triển khai phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và văn hóa ứng xử, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đặc biệt là trên không gian mạng.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Châu Linh

Tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ cũng kỳ vọng, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trên mọi lĩnh vực công tác để thích ứng với xu thế phát triển và sự vận động của thanh niên, nhất là công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Chính phủ.

Triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nâng cao các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, công tác, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn và tất yếu khách quan.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại Đại hội.

Kết thúc chương trình, Đại hội tiến hành bầu 22 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.