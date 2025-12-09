Những 'ông chủ' sinh viên khởi nghiệp xanh

TP - Năm sinh viên đến từ 3 trường ĐH thành lập công ty khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Họ biến một sản phẩm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thành một thương hiệu tẩy rửa sinh học sử dụng enzyme chiết xuất từ vỏ quả dứa Việt Nam, tạo ra nước giặt và nước lau thân thiện với môi trường.

Tận dụng nguyên liệu dồi dào, lắng nghe người tiêu dùng

Bộ máy lãnh đạo của công ty là những gương mặt sinh viên có kinh nghiệm “chinh chiến” tại nhiều cuộc thi khởi nghiệp. Trong đó, bạn Phạm Minh Long Hải (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Với kinh nghiệm dày dặn trải qua gần 10 cuộc thi khởi nghiệp và đã từng khởi sự một dự án ngay từ năm hai ĐH, Hải đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt thành tích ấn tượng: Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2023, TechStart 2023, SV Startup 2024 và Bệ phóng khởi nghiệp 2024.

Sản phẩm nước giặt Softie thu hút sự chú ý của khách hàng

Cùng đồng hành với Hải là những thành viên nòng cốt xuất sắc: CEO Lê Văn Thắng, sinh viên tài năng từ vườn ươm NextStart và VTIS 2024; Giám đốc tài chính Nguyễn Phương Nhi, Á quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2025; chuyên gia Thương mại điện tử Nguyễn Thanh Thảo, Á quân Kawai 2025 và là founder cuộc thi E-battlefield; Content Lead Nguyễn Thị Kiều Trang là một TikToker có sức ảnh hưởng và cựu Đại sứ Samsung Galaxy. Các bạn đến từ 3 trường đại học, gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương và ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).

“Với tôi, khởi nghiệp là một mục đích sống. Được truyền cảm hứng từ các anh chị đi trước và tiếp cận BKFund ngay từ năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội đã thôi thúc tôi dấn thân. Tôi luôn tin rằng, nếu có khát vọng, hãy bắt đầu sớm để có quyền được thất bại và cơ hội làm lại trên hành trình khởi nghiệp đầy gian nan. Với sự kiên trì, quyết tâm và sự dẫn dắt phù hợp, sinh viên hoàn toàn có thể làm chủ doanh nghiệp, tạo ra giá trị bền vững ngay trên ghế giảng đường”. Bạn Phạm Minh Long Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ Tài chính Xanh

Bạn Phạm Minh Long Hải chia sẻ, ý tưởng nước giặt enzyme dứa khởi nguồn từ dự án Repaws - sản phẩm chăm sóc thú cưng làm từ phụ phẩm vỏ dứa - từng giành Quán quân I-Startup 2025 và Á quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2025. Quá trình nghiên cứu sâu hơn khiến nhóm phát hiện tiềm năng lớn hơn của enzyme bromelain trong dứa, với khả năng phân hủy protein, dầu mỡ, vết bẩn hữu cơ mà không cần tới các chất hóa học mạnh. Khi thử nghiệm trên quần áo trẻ nhỏ, enzyme dứa có tác dụng dịu nhẹ, sạch không kém các sản phẩm công nghiệp, lại thân thiện với làn da nhạy cảm. Nhận thấy nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh khi tìm kiếm sản phẩm giặt giũ vừa hiệu quả lại vừa an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, nhóm sinh viên này đã nung nấu ý tưởng về một giải pháp làm sạch từ thiên nhiên.

Tháng 11/2024, từ phòng thí nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội, dự án bắt đầu được ấp ủ. Họ tận dụng nguồn nguyên liệu dứa dồi dào tại Việt Nam, tập trung nghiên cứu công nghệ lên men enzyme Bromelain từ quả dứa. Những cuộc thử nghiệm kéo dài trong phòng thí nghiệm từ cuối năm 2024 là nền tảng để sản phẩm hoàn thiện. Đến tháng 3/2025, nhóm cho ra đời phiên bản đầu tiên và thu thập phản hồi liên tục từ người dùng.

Tháng 4/2025, đánh dấu bước ngoặt khi Công ty CP Công nghệ Tài chính Xanh chính thức được thành lập, do các bạn sinh viên làm chủ, sản xuất kinh doanh nước giặt, nước lau đa năng Softie. “Đầu tiên chúng tôi muốn thành lập doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để kinh doanh sản phẩm của mình, bán hàng, đóng thuế cũng như trả lương cho các thành viên một cách minh bạch, đúng luật. Mình phải có pháp nhân để có động lực và trách nhiệm khởi nghiệp”, Hải chia sẻ.

Tháng 8/2025, Softie bắt đầu được sản xuất hàng loạt để bước vào thương mại hóa, với những thử thách, khó khăn từ nguồn vốn eo hẹp phải vận động từ gia đình, bạn bè, đến việc vật lộn tìm đầu ra cho sản phẩm. “Lô hàng đầu tiên gần 9.000 chai nước giặt, nước lau đa năng trị giá hơn 300 triệu đồng là một áp lực lớn. Chúng tôi bán hàng trên các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, tại cây xăng, hiệu thuốc hay các quán tạp hóa nhỏ. Thời gian đầu chủ yếu là người thân, bạn bè mua ủng hộ. Sau một thời gian, từ phản hồi tích cực của người dùng chúng tôi bắt đầu có các đơn hàng từ những khách hàng thực thụ”, Hải chia sẻ.

Để vượt qua rào cản niềm tin, nhóm đã nỗ lực đạt các chứng nhận quốc tế khắt khe như ISO 9001:2015, HACCP và OCOP 4 sao.

Truyền cảm hứng sống xanh

CEO Lê Văn Thắng chia sẻ: “Softie không đơn thuần là một công ty bán nước giặt. Từ trong tư duy của những người sáng lập, đây là một doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự cho nền kinh tế xanh và tương lai bền vững. Chúng tôi kiến tạo một mô hình kinh doanh xanh toàn diện mang tên “Ecom first”, vận hành dựa trên triết lý “xanh ở mọi điểm chạm”, được khép kín qua năm yếu tố”.

Đầu tiên là sản xuất xanh, Softie giúp giảm 33kg CO2 trên mỗi 100 chai sản phẩm nhờ sử dụng 100% enzyme tự nhiên thay thế hóa chất độc hại và áp dụng công nghệ xử lý chất thải tuần hoàn bằng nhiệt phân. Sản phẩm xanh cam kết “3 không”: không hương liệu tổng hợp, không hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), không chất gây rối loạn nội tiết. Cùng đó là vận hành xanh với chuỗi giá trị thương mại điện tử tối ưu, logistics xanh và tái sử dụng giấy vụn, thùng carton cũ để đóng gói. Tiêu dùng xanh được thúc đẩy qua mô hình đăng ký định kỳ thông minh, giúp giảm 20-30% lượng CO2 phát thải.

“Softie hoạt động như một doanh nghiệp tạo tác động xã hội mạnh mẽ. Chúng tôi tận dụng vỏ dứa, một phụ phẩm nông nghiệp thường bị bỏ đi làm nguyên liệu chính để lên men enzyme. Đặc biệt, bã enzyme sau sản xuất không bị thải ra môi trường mà được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi, tạo nên một vòng đời gần như khép kín, hướng tới mục tiêu không rác thải”, Thắng nói.

CEO Lê Văn Thắng cho biết thêm, Softie đặt mục tiêu thời gian tới sẽ đưa sản phẩm vào các cửa hàng mẹ và bé, hệ thống siêu thị, mở rộng dây chuyền sản xuất và từng bước trở thành thương hiệu sinh học Việt Nam uy tín. Qua đó, truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh, bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.