Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tạo điều kiện để người uy tín ở Tây Nguyên phát huy vai trò nòng cốt

TPO - Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cần quan tâm, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng năng lực, thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để họ phát huy vai trò nòng cốt trong đời sống xã hội, có tiếng nói và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên.

Ngày 29/12, tại Nhà văn hóa Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã có buổi gặp mặt thân tình với các già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên.

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Về tỉnh Gia Lai có ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Dương Văn Trang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum (cũ); ông Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đặc biệt, dự buổi gặp mặt có 100 già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng đất chiến lược Tây Nguyên. Đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Tây Nguyên tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định, buổi gặp mặt có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm toàn diện, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác dân tộc - tôn giáo, cũng như với đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín - những nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Đề cập đến những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín.

Thực tiễn sinh động cho thấy, họ chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, là “điểm tựa tinh thần” của đồng bào các dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, quan trọng của già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi gặp mặt là cơ hội quý báu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương và các đơn vị lắng nghe trực tiếp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu mà các đại biểu đúc rút từ thực tiễn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, cần quan tâm, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng năng lực, thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để họ phát huy vai trò nòng cốt trong đời sống xã hội, có tiếng nói và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cấp ủy và chính quyền địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đây kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng.

Đối với đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn họ tiếp tục giữ vững vai trò “thủ lĩnh tinh thần”, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại buôn, làng, giáo họ. Để làm được điều này cần tiếp tục phát huy uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ tập tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn những tập tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đội ngũ già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo cần tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với an ninh nhân dân vững chắc, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Bởi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn tin tưởng và mong muốn các đại biểu tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin, giữ lửa đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số, các tín đồ, giáo dân, tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.