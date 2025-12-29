Thường trực Ban Bí thư: Cần chấm dứt việc triển khai quá nhiều các phần mềm

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan Đảng ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc trong năm qua.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ còn nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc. Trong đó, về tiến độ thực hiện, vẫn còn 27 nhiệm vụ quá hạn, có nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao. Về kỷ cương dữ liệu, có tới 21 cơ quan chưa thực hiện báo cáo trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ chính trị. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là biểu hiện của việc không nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương hành chính trên môi trường điện tử, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Về hạ tầng, một số thôn, bản, xã, đặc khu vẫn là “vùng lõm”, hạ tầng thiếu đồng bộ, thiết bị lạc hậu khiến dòng chảy thông tin bị đứt quãng.

Về nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu, trước hết, cần cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị ngày 25/12 vừa qua; phải xác định năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Các ngành, các cơ quan, đơn vị cần phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Các cơ quan Đảng Trung ương phải kịp thời hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hóa năm 2026 trước ngày 10/01/2026.

Đối với nhiệm vụ công tác phát triển nền tảng số, ứng dụng dùng chung, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu phải dựa trên chiến lược quy hoạch và mô hình kiến trúc bài bản, phải đặt trọng tâm là tổ chức Đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng các nền tảng dùng chung xoay quanh công tác xây dựng, quản lý, điều hành, giám sát; cần định hướng đầu tư, triển khai các hệ thống tập trung tại Trung ương, sau đó phân cấp, phân bổ cho địa phương sử dụng, để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông, liên kết; tránh tình trạng đầu tư trùng, lãng phí hoặc đầu tư hệ thống riêng lẻ, khó kết nối.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chấm dứt việc triển khai quá nhiều các phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai; không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, không sát với yêu cầu thực tiễn và thiếu quy chế quản lý, vận hành và định hướng sử dụng. Cùng với đó, cần xây dựng quy định, quy chế phân định rõ cơ quan quản lý, vận hành, cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng, gắn với việc theo dõi, giám sát ứng dụng và hiệu quả mang lại. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu của Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia, bảo đảm đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy hoàn toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý 1/2026. Các cơ quan Đảng ở địa phương cần chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm băng thông đường truyền và các thiết bị đầu cuối cần thiết, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên có công cụ làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, hoàn thành trong quý 2/2026. Đồng thời, rà soát và triển khai thực hiện phương án dùng chung hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, hoàn thành trong quý 1/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu, cấp ủy các cấp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành kịp thời các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số để tạo hành lang pháp lý và nền tảng để chuẩn hóa cho chuyển đổi số, phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế đánh giá định lượng tiến độ, kết quả, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số của từng đơn vị thay vì chỉ nêu đầu việc như hiện nay. “Kết quả chuyển đổi số trong Đảng phải bảo đảm giảm kinh phí, công sức, xử lý công việc hiệu quả hơn, kịp thời hơn và quy trình làm việc phải hiện đại hơn”, Thường trực Ban Bí thư nói.