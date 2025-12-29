Học viên cảnh sát, bạn trẻ chung tay bóc mẽ thủ đoạn mua bán người, lừa đảo hôn nhân

TPO - Qua những tiểu phẩm tuyên truyền lồng ghép những vấn đề nóng bỏng, thời sự trong cuộc sống, các bạn trẻ đã nêu lên thực trạng cũng như giải pháp xử lý đối với các tệ nạn như lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ và lừa đảo hôn nhân, việc làm; thủ đoạn mua bán bộ phận cơ thể người; hành vi “bắt cóc online”…

Ngày 28/12, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Hội thi Thanh niên TPHCM sáng tạo thông điệp, đẩy lùi tội phạm mua bán người.

Đây là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại cơ sở; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân về công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tại hội thi, 12 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng và địa phương đã thể hiện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục thông qua hình thức sân khấu hóa. Qua những tiểu phẩm tuyên truyền lồng ghép những vấn đề nóng bỏng, thời sự trong cuộc sống, các bạn trẻ đã nêu lên thực trạng cũng như giải pháp xử lý đối với các tệ nạn như lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ và lừa đảo hôn nhân, việc làm; thủ đoạn mua bán bộ phận cơ thể người; hành vi “bắt cóc online”…

Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, Trưởng Ban giám khảo hội thi - đánh giá các đội thi đã đưa ra các kịch bản tình huống trong phần thi sát với thực tế. Nếu các bạn đều nắm bắt và mạnh dạn chia sẻ các thông tin này đến tất cả mọi người thì tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn TPHCM sẽ được kéo giảm ở mức thấp nhất.

Thượng tá Sâm cũng lưu ý, tất cả các trường hợp bị dẫn dụ qua Campuchia lao động là do sự thiếu hiểu biết, thiếu cảnh giác của các nạn nhân trước chiêu thức “việc nhẹ lương cao” được các đối tượng đưa ra. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức đề phòng, đấu tranh với loại tội phạm này.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Giải Nhì được trao cho Đoàn trường Đại học Sư phạm TPHCM và Đoàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Đồng hạng giải Ba thuộc về Trường Đại học Luật TPHCM, Đoàn phường Bình Quới, Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức người trẻ về những vấn đề tội phạm đang gây nhức nhối hiện nay.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như: Poster sáng tạo nhất (Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II), Slogan tuyên truyền ấn tượng nhất (Đoàn trường Đại học Luật TPHCM).

