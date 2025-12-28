Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức

TPO - Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, học sinh, sinh viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm và bản lĩnh của mình trong việc đảm đương những nhiệm vụ mới của đất nước, lĩnh ấn tiên phong, chinh phục đỉnh cao tri thức.

Tối 28/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Tham dự chương trình, có bà Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực văn phòng Trung ương Đảng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN.

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng ngời truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Tại Chương trình kỷ niệm, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN đã ôn lại truyền thống ngay từ đầu thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước như: Học sinh Đoàn, Sinh hội đỏ, Tổng Hội Sinh viên… lần lượt ra đời đã tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tiếp tục tổ chức, động viên học sinh, sinh viên xung phong Tây tiến giảng dạy, xây dựng, sửa chữa giao thông, thủy lợi, phát triển kinh tế; tham gia phong trào ba sẵn sàng, năm xung phong, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, hát cho dân tôi nghe, dậy mà đi…

Ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, từ nơi tiền tuyến ác liệt đến cả trong trung tâm đầu não của Mỹ Nguỵ, học sinh, sinh viên đã có mặt, chiến đấu gan dạ, lập nhiều chiến công, không tiếc máu xương, sắt son với lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những tấm gương như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn, liệt sĩ Đỗ Ngọc Thạnh, Trần Bội Cơ, Nhất Chi Mai, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm và những tấm gương tiêu biểu khác đã làm sáng ngời truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

"Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, học sinh, sinh viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm và bản lĩnh của mình trong việc đảm đương những nhiệm vụ mới của đất nước, thông qua các phong trào hành động cách mạng và chương trình lớn do Hội Sinh viên Việt Nam phát động và tổ chức", anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Cùng với đó, việc củng cố và phát triển các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã phát huy vai trò kết nối, tập hợp sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, trí tuệ, giàu bản sắc.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ chính thức được thành lập, trở thành tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thứ 16 ở ngoài nước; đồng thời, nhiều cộng đồng sinh viên Việt Nam tại các quốc gia khác cũng đang tích cực kết nối, vận động thành lập tổ chức Hội. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự lớn mạnh và lan tỏa ngày càng sâu rộng của phong trào sinh viên Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Sinh viên Việt Nam tại chương trình kỷ niệm.

"Nhân lực tiền đề" trong các lĩnh vực mũi nhọn của quốc gia

Năm học 2024 - 2025, 1.178 cá nhân tiêu biểu và tập thể xuất sắc đã được tuyên dương trong các phong trào Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 5 tốt và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, mỗi gương mặt được vinh danh hôm nay là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng với hàng trăm thành tích cấp quốc gia, quốc tế, công trình khoa học giá trị và những câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Các bạn sẽ góp phần tiếp nối truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bà Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực văn phòng Trung ương Đảng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen của T.Ư Hội SVVN cho sinh viên 5 tốt.

Năm nay, có 440 bạn đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt; 36 bạn đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện; 520 bạn đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; 60 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; 117 bạn đạt Giải thưởng Sao Tháng giêng.

Trong thời gian tới, T.Ư Hội SVVN sẽ đồng hành cùng sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ” với mục tiêu, lộ trình rõ ràng và cam kết kết quả cụ thể như hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học của sinh viên được công bố quốc tế, tổ chức ít nhất 20 hoạt động học thuật trọng tâm gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược...

Đây sẽ là giải pháp tiên phong, tác động sâu rộng vào quá trình chuẩn bị nhân lực tiền đề trong các lĩnh vực mũi nhọn của quốc gia, góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thấm nhuần niềm tin và kỳ vọng về một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế, anh Triết kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên hôm nay không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học, chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.