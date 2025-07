Nâng cao nhận thức, tăng cường hành động, phối hợp chặt chẽ để phòng, chống mua bán người

Sáng 31/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND TP Huế tổ chức lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025, với chủ đề “Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát động chung tay phòng, chống mua bán người.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo TP Huế.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người, liên quan đến 455 đối tượng và 500 nạn nhân; trong đó khởi tố mới 91 vụ, 237 đối tượng và 336 nạn nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố, điều tra 120 vụ với 365 bị can, trong đó thụ lý mới 34 vụ, 101 bị can (nạn nhân nữ chiếm 66,67%). Trong số 22 vụ do lực lượng Cảnh sát hình sự khởi tố, điều tra, có 28% nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, 72% nạn nhân bị mua bán trong nước.

Tội phạm mua bán người ngày càng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đóng vai trò “đại lý” ở nước ngoài, nhận người từ Việt Nam sang làm lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến, thu lợi lên đến hàng trăm triệu đồng qua “tiền giới thiệu”.

Các đối tượng còn tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, bán sang nước ngoài làm việc hoặc làm vợ bất hợp pháp. Trong nước, tình trạng mua bán trẻ sơ sinh thông qua hình thức cho - nhận con nuôi trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng, kèm theo hành vi làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa thủ tục nhằm trục lợi.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, tội phạm mua bán người là loại tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, phẩm giá cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và chương trình hành động nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn tăng cường xử lý tội phạm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Chính phủ xác định hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng trong phòng, chống tội phạm và hỗ trợ nạn nhân; đồng thời thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cần xác định phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ xuyên suốt của chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật và chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chung tay phòng, chống mua bán người.

Tăng cường thực thi pháp luật; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, đặc biệt là điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định và hỗ trợ nạn nhân kịp thời; kiểm soát chặt các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, mạng viễn thông, internet; tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, nâng cao cảnh giác, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép với chương trình phát triển bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn...

Tuần hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng và mỗi người dân nâng cao nhận thức, tăng cường hành động, phối hợp chặt chẽ để phòng, chống mua bán người, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội. Tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó cần kiên trì thực hiện các giải pháp toàn diện, đồng bộ theo định hướng và chủ trương đã đề ra.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng và người dân TP Huế đã tham gia tuần hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.