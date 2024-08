Công an Cần Thơ trả lời quyết định khởi tố bị can “mua bán người dưới 16 tuổi”

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Trần Thị Lẹ, trú tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới (Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) tố cáo sự việc: Anh Đoàn Văn Cười (con bà Lẹ) không có hành vi chuyển giao các nạn nhân B.T.M.T (sinh năm 2007) và N.T.N.L (sinh năm 2008) cho một quán karaoke tại thành phố Cần Thơ để nhận tiền, mà làm việc này là một người khác. Tuy nhiên, một điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thành phố Cần Thơ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch hồ sơ, áp dụng sai điều 151 Bộ luật Hình sự để soạn thảo quyết định khởi tố bị can (số 60, ngày 6/7/2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ) gây oan sai cho bị can Đoàn Văn Cười với tội danh “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Ngày 17/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ có văn bản (số 2588) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Quyết định khởi tố bị can số 60 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn tại quyết định khởi tố bị can số 43 (ngày 7/7/2023). Qua xem xét, ngoài nội dung đơn tố cáo của bà Lẹ và tường trình của đương sự B.T.M.T (sinh năm 2007, trú tại xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ), bà Lẹ không cung cấp được tài liệu liên quan. Căn cứ điều 9, điều 10 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BQP-BTC-BNN&PTNT (ngày 5/9/2018) quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về khiếu nại tố cáo, xét thấy nội dung tố cáo của bà Lẹ không đủ điều kiện thụ lý tố cáo do không cung cấp được tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

2. Đơn của ông Hồ Duy Sỹ, tạm trú tại phòng 303, Tập thể Bộ Giao thông vận tải, số 395C đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) kêu cứu việc trước đây ông Sỹ đã ký hợp đồng với ông Hoàng Văn Long để xây dựng căn nhà tại thửa đất số 8, lô 8A1 khu đô thị mới sân bay Cát Bi (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) với số tiền 11 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, ông Long đã thanh toán cho ông Sỹ hơn 7 tỷ đồng, còn nợ hơn 3 tỷ đồng. Năm 2023, căn nhà trên liên quan đến vụ án tranh chấp tài sản, được đương sự khởi kiện đến TAND quận Ngô Quyền. Giải quyết vụ án này, tại bản án dân sự số 01 (ngày 9/3/2023), TAND quận Ngô Quyền nhận định: “Khoản tiền ông Hoàng Văn Long nợ ông Hồ Duy Sỹ sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác nếu ông Sỹ có yêu cầu”. Tuy nhiên, theo ông Sỹ, đến nay ông Long vẫn chưa trả cho ông số tiền còn nợ trên.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, gần đây TAND thành phố Hải Phòng có văn bản trả lời, cho biết: Ngày 12/8/2023, ông Hồ Duy Sỹ có đơn khởi kiện ông Hoàng Văn Long đến TAND quận Dương Kinh (thành phố Hải Phòng) để đòi tài sản theo hợp đồng thi công xây dựng. Ngày 9/11/2023, TAND quận Dương Kinh đã thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Sỹ và ông Long đã tự thoả thuận được với nhau về số tiền nợ, phương án trả nợ và được TAND quận Dương Kinh công nhận. Như vậy, số tiền ông Long phải thanh toán cho ông Sỹ (3.293.226.667 đồng) sẽ được thi hành theo quyết định (số 10/2023, ngày 13/12/2023) của TAND quận Dương Kinh về việc công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Đến nay, bản án dân sự sơ thẩm số 01 của TAND quận Ngô Quyền và quyết định số 10 về việc công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự của TAND quận Dương Kinh đều đã có hiệu lực thi hành. Do nội dung và quan hệ tranh chấp của hai vụ án trên là khác nhau, nên việc thi hành đối với bản án số 01 của TAND quận Ngô Quyền và quyết định số 10 của TAND quận Dương Kinh là độc lập, không liên quan đến nhau. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, ông Hồ Duy Sỹ cần liên hệ với Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng và Chi cục Thi hành án Dân sự quận Dương Kinh để yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án Dân sự.

3. Đơn của ông Trần Xuân Kiều, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tố cáo sự việc: Ngày 25/3/2024, một cán bộ lãnh đạo của một cơ quan tại thị trấn Phố Châu dẫn theo một người khác đã vô cớ chặn đánh ông Kiều và ông Trần Văn Hùng (em ông Kiều), gây thương tích. Trước sự việc trên, Huyện uỷ Hương Sơn có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi nghiên cứu đơn và làm việc với ông Trần Xuân Kiều, Ban thường vụ Huyện uỷ Hương Sơn đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời công dân theo quy định.