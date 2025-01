Đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người ở Thanh Hóa: Mua bán trẻ sơ sinh cho gia đình hiếm muộn

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tội phạm mua bán người đang diễn biến phức tạp với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong thời gian gần đây đã x uất hiện hoạt động mua bán người dưới các hình thức trá hình như: cho và nhận con nuôi; lao động việc nhẹ, lương cao ; kết hôn với người nước ngoài…

Bắt quả tang người phụ nữ mua bán trẻ sơ sinh, nuôi nhiều phụ nữ mang thai

Một trong những vụ án liên quan đến mua bán người xảy ra trong năm 2024 tại Thanh Hóa gây hoang mang dư luận đó là vụ việc mua bán trẻ sơ sinh cho gia đình hiếm muộn con.

Cụ thể, tháng 6/2024, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Hằng (SN 1986, ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập án đấu tranh sau khi phát hiện hội nhóm "Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi" trên mạng xã hội có một số đối tượng có dấu hiệu chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi với thủ đoạn nhận con nuôi. Chiều 11/6/2024, lực lượng công đã bắt quả tang Phạm Thị Hằng khi đang giao dịch và bán một cháu bé tại nhà nghỉ T.H (đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, do hoàn cảnh khó khăn nên chị N.T.M. khi đang mang thai tháng thứ 9 có lên hội nhóm "Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi" để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Khi liên hệ được với tài khoản Facebook "Hang pham" của Phạm Thị Hằng, chị M. nói muốn tìm người nuôi con sau sinh nên Hằng đồng ý, hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho chị bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa. Trong thời gian này, Hằng liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng làm giả giấy chứng sinh cho cháu bé. Khi giao dịch đang diễn ra thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ 6 giấy tờ khai sinh, nghi làm giả. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng (xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi, trả mỗi người 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Phạm Thị Hằng bằng hình thức chuyển khoản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ Phạm Thị Hằng về tội "mua bán người dưới 16 tuổi" để điều tra mở rộng.

Lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân

Theo Trung tá Đỗ Tân Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thanh Hoá, thủ đoạn của Phạm Thị Hằng là lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin, thu gom những người mang thai ngoài ý muốn, sau đó mang về nhà lo ăn uống, sinh hoạt. Khi đến thời kỳ sinh nở thì đối tượng lo viện phí và sau khi sinh con xong thì đối tượng làm giấy tờ giả và liên hệ trên mạng xã hội với những gia đình hiếm muộn con và bán 70 - 80 triệu đồng/cháu bé.

Từ thực tế điều tra của lực lượng Công an Thanh Hóa cho thấy, nạn nhân mà các đối tượng buôn người nhắm tới thường là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật còn hạn chế; phụ nữ bị tổn thương về tình cảm; các cháu gái ở độ tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Đáng chú ý là phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi với quy mô ngày càng phức tạp. Thay vì tiếp cận nạn nhân trực tiếp như trước kia, hiện nay, các đối tượng lại lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân và đưa ra nhiều “bẫy” hấp dẫn như: dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao; lập các nhóm kín để nhận con nuôi, mang thai hộ; đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng….khiến các nạn nhân dễ dàng “mắc bẫy”.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hoá đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ việc, nhiều bị can về tội mua bán người. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn.

Thượng tá Phạm Đức Thiêm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Thời gian gần đây, Công an Thanh Hoá đã tập trung tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân trong việc nhận diện và phòng ngừa tội phạm mua bán người. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, chủ động điều tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt là điều tra trên các hội nhóm trên không gian mạng liên quan đến hoạt động mua bán người; tham mưu cho các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan phối hợp đấu tranh, phòng ngừa; xác lập các chuyên án, đấu tranh triệt phá các đường dây, mắt xích hoạt động mua bán người…