Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

TPO - Dù không được chủ đầu tư ủy quyền hoặc cho phép phân phối chào bán bất động sản, thu tiền nền đất tại Dự án khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh nhưng Phạm Văn Huynh lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh đưa ra thông tin gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với các khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Huynh (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Huynh là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh (khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Dù không được chủ đầu tư là Công ty Động Sản Hoàng Lộc ủy quyền hoặc cho phép phân phối chào bán bất động sản, thu tiền nền đất tại Dự án khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh (thuộc phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhưng Phạm Văn Huynh lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh đưa ra thông tin gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với các khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến bị can Phạm Văn Huynh hoặc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để được giải quyết.