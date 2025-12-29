Muốn gắn kết tình đồng nghiệp, đừng ngại thử ngay những bí quyết này

Chỉ cần một món quà kèm lời chúc chân thành, một ly cà phê đầu giờ chiều, hay một bữa tiệc nhanh gọn ngay tại văn phòng cũng đủ để kéo gần khoảng cách với đồng nghiệp và làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ dịp cuối năm.

Gửi lời cảm ơn thông qua những món quà giản đơn

Cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để nói lời cảm ơn với những đồng nghiệp đã đồng hành cùng bạn suốt 12 tháng qua. Đó là những người sẵn sàng hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn trong công việc hay đơn giản là lắng nghe bạn “xả stress” trong những ngày áp lực nhất.

Một món quà kèm lời chúc chân thành sẽ thay bạn gửi lời cảm ơn đến người đồng nghiệp thân thiết.

Tặng quà cho đồng nghiệp không cần quá cầu kỳ hay đắt đỏ. Bạn có thể chọn một cuốn sổ tay xinh xắn, một chiếc bình giữ nhiệt, hay một món đồ nhỏ trang trí bàn làm việc cũng đủ để thể hiện sự chân thành. Đừng quên đính kèm một tấm thiệp với đôi lời cảm ơn vì đã cùng bạn vượt qua những deadline “khó nhằn”, cũng như lời chúc cho một năm mới ngập tràn năng lượng tích cực hơn.

Rút ngắn khoảng cách bằng một ly cà phê, trà sữa

Người ta thường nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày, và điều này vẫn có thể áp dụng trong môi trường công sở. Sau một buổi sáng họp hành liên tục hay một buổi chiều xử lý công việc không ngơi tay, còn gì lý tưởng hơn việc mời đồng nghiệp một ly cà phê, trà sữa hay một miếng bánh ngọt để nạp lại năng lượng.

Làm thân với đồng nghiệp bằng việc mời nước là “chiêu thức” tuy cũ nhưng luôn hiệu quả.

Giữa những ngụm cà phê thơm lừng hay ly trà sữa mát lạnh, câu chuyện của những người bạn trở nên gần gũi hơn, từ kế hoạch cuối tuần, định hướng trong tương lai cho đến những khó khăn trong công việc. Chính những khoảnh khắc chia sẻ đời thường ấy sẽ giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn, đồng thời giải tỏa căng thẳng và tạo nên bầu không khí tích cực cho văn phòng. Chỉ cần một lời mời chủ động, bạn đã có thể mang lại những phút giây thoải mái, dễ chịu cho cả team trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đặc biệt trong mùa lễ hội, việc khao mời đồng nghiệp lại càng “dễ thở” nhờ có loạt ưu đãi trên ứng dụng ShopeeFood. Từ đồ uống giải khát cho đến đồ ăn vặt cho buổi xế chiều, chỉ cần vài thao tác là đội ngũ tài xế áo cam sẽ giao ngay tới tận văn phòng.

Gắn kết tình đồng nghiệp nơi công sở bằng bữa tiệc cuối năm

Vào lúc nghỉ trưa hoặc sau giờ làm, cả team có thể tự thưởng cho mình một bữa tiệc nho nhỏ ngay tại văn phòng để nghỉ “xả hơi”, nạp năng lượng và kéo mọi người lại gần nhau hơn trước thềm năm mới.

Thế nhưng, tiệc văn phòng thường đi kèm những nỗi lo quen thuộc: tranh cãi mỗi người một ý, tốn thời gian hỏi ý từng người, loay hoay khi đặt nhầm món hay đau đầu tính toán lúc chia tiền. Những lúc này, bạn chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood lên là mọi khó khăn đều được giải quyết.

Tính năng Đặt đơn nhóm trên ShopeeFood cho phép người dùng tạo liên kết, sau đó gửi cho mọi người để cùng đặt đơn. Mỗi thành viên tham gia có thể tự chọn món mình thích và ghi chú theo khẩu vị riêng. Tất cả thông tin trong đơn đều được hiển thị rõ ràng, từ việc ai đã chọn món gì, giá trị đơn hàng cho đến số người đang tham gia.

Chẳng mấy chốc mà bàn tiệc tại văn phòng đã đầy ắp những món ăn nóng hổi, tất cả nhờ có ShopeeFood.

Nhờ vậy, những tình huống “oái oăm” thường thấy như đặt nhầm món, thiếu món cũng biến mất. Đặc biệt, ShopeeFood còn hỗ trợ tự động chia hóa đơn nên người đặt không còn phải đau đầu ngồi “kết toán” như trước nữa.

Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những ưu đãi quen thuộc thì khi sử dụng tính năng Đặt đơn nhóm, đơn hàng sẽ tự động áp dụng ưu đãi tương ứng với số lượng thành viên tham gia. Càng đông người đặt thì mức giảm lại càng cao, từ 5.000 đồng cho đến 25.000 đồng. Ngoài ra, ShopeeFood còn mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn để những buổi tụ họp thêm trọn vẹn nhân dịp cuối năm với ưu đãi giảm 25% (tối đa 260.000 đồng) cho đơn hàng từ 60.000 đồng (số lượng có hạn).

Nếu bạn cũng đang muốn mở tiệc tại văn phòng thì hãy mở ứng dụng ShopeeFood, cùng hội “cạ cứng” sử dụng tính năng Đặt đơn nhóm và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho mùa lễ hội cuối năm này nhé!