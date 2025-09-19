Số điện thoại 111 thêm chức năng tiếp nhận thông tin phòng, chống mua bán người

TPO - Chiều 19/9 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, chính thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cơ quan báo chí, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân cũng như tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Theo Nghị định số 162/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/6/2025, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người sử dụng số điện thoại ngắn 111 – vốn là đường dây nóng bảo vệ trẻ em trước đây. Như vậy từ nay, số điện thoại 111 sẽ thêm chức năng tiếp nhận tố giác, tin báo liên quan đến hành vi mua bán người. Tổng đài hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với ba nhiệm vụ trọng tâm: tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác; tư vấn, hỗ trợ y tế, tâm lý, pháp lý cho nạn nhân; và nâng cao nhận thức cộng đồng về thủ đoạn, rủi ro cũng như biện pháp phòng tránh mua bán người.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành Tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Ông khẳng định: “Sự kiện hôm nay không chỉ là lễ khai trương một dịch vụ công quan trọng mà còn minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng trong nỗ lực phòng, chống mua bán người, đặt con người làm trung tâm của phát triển và thể hiện tinh thần hợp tác cùng bạn bè quốc tế”.

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết tổ chức này đã hợp tác với Tổng đài 111 từ năm 2020 với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Anh, tập trung vào việc nâng cao năng lực tư vấn viên, xây dựng danh bạ điện tử dịch vụ hỗ trợ và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. “IOM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm giải pháp tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và đáp ứng nhu cầu đa dạng của những người dễ bị tổn thương", bà Kendra Rinas khẳng định.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Mua bán người là thách thức lớn, gây ra tổn thương cả về thể chất, tinh thần và xã hội, đặc biệt là với trẻ em. Tôi đánh giá cao nỗ lực của toàn bộ nhân viên Tổng đài 111, những người đang trực tiếp góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều nạn nhân. Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công cuộc chống lại tội phạm mua bán người”.

Việc khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người không chỉ mở rộng thêm một dịch vụ công quan trọng, mang lại hỗ trợ thiết thực, kịp thời và dễ tiếp cận cho người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người, bảo đảm nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau”.