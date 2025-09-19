Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bệnh nhân nữ ở Phú Thọ rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương, được xác định nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, bệnh nhân D.T.L. (73 tuổi) xuất hiện triệu chứng co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy và hạn chế vận động. Bà được chỉ định tiêm thuốc giảm đau trong 7 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày tiêm, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn tăng nặng, cổ gần như không thể cử động. Khi quay lại kiểm tra, bà vẫn được khuyên tiếp tục tiêm đủ liệu trình vì được cho rằng đó chỉ là biểu hiện bệnh thông thường.

img-7389.jpg
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân D.T.L (73 tuổi)

Đến ngày thứ 4, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục, vùng cổ sưng nề đỏ, lan nhanh xuống vai, cánh tay, mạn sườn và thắt lưng bên trái. Tình trạng trở nên nghiêm trọng buộc gia đình đưa bà nhập viện tuyến tỉnh. Kết quả cấy máu cho thấy bà bị viêm mô mềm và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao, cổ sưng to, toàn bộ phần mềm từ vùng cổ – lưng – hông trái bong da, viêm lan rộng sang mạn sườn phải.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy tình trạng viêm nhiễm đã lan xuống hông bên trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều, nghi ngờ áp xe từ cổ lan vào khoang màng phổi. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng và cần dẫn lưu màng phổi khẩn cấp.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu cho biết: “Đây là tình trạng nhiễm khuẩn đặc biệt nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da, mô mềm, thậm chí lan tới phổi, màng phổi, trung thất hình thành ổ áp xe, gây nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao”.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêm thuốc tại những cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không đảm bảo vô trùng. Việc tiêm truyền không an toàn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố và nguy cơ tử vong. Người bệnh cần yêu cầu bác sĩ giải thích rõ về loại thuốc, liều lượng, rủi ro trước khi tiêm, đồng thời theo dõi sát sau tiêm. Khi có dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng đỏ lan rộng, đau tăng hoặc hạn chế vận động, phải đi khám ngay tại bệnh viện chuyên khoa.

Đặc biệt, bác sĩ Trần Văn Bắc – Phó Trưởng khoa Cấp cứu nhấn mạnh: “Nhiều người vẫn truyền tai nhau về tiêm giảm đau, tiêm ‘bổ não’ hay tăng cường sức khỏe mà không tìm hiểu kỹ. Điều đáng lo là có trường hợp thực hiện tại các cơ sở không phép, thiếu điều kiện vô trùng, dễ dẫn đến sốc phản vệ hoặc nhiễm trùng nguy hiểm tính mạng. Người dân cần thận trọng, chỉ điều trị tại bệnh viện, tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để tránh những hậu quả đáng tiếc”.

Hà Minh
#Tiêm giảm đau #nhiễm khuẩn #Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương #cấp cứu #nguy kịch

