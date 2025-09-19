Xây dựng ‘pháo đài’ chống đột quỵ ở Nha Trang

Đột quỵ – sát thủ thầm lặng toàn cầu
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 14 triệu ca đột quỵ mới và khoảng 6,5 triệu ca tử vong. Đột quỵ hiện đã vượt qua nhiều bệnh ung thư để trở thành nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu thế giới. Đáng lo ngại, 10–15% bệnh nhân nằm trong độ tuổi dưới 45, chủ yếu do lối sống ít vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hay kiểm soát kém bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.
Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, tỷ lệ tử vong cao gấp 1,5 lần Thái Lan. Bên cạnh đó, phần lớn bệnh nhân còn đối mặt với di chứng nặng nề, gánh nặng chi phí và mất đi cơ hội lao động, sinh hoạt bình thường.
“Điều trị đột quỵ là cuộc chạy đua với thời gian. Một phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Chỉ khi có trung tâm chuyên sâu, đủ nhân lực và trang thiết bị, bệnh nhân mới kịp thời tiếp cận ‘giờ vàng’ cứu sống”, TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ – nhấn mạnh tại lễ động thổ.
Công trình y tế trọng điểm, mang tầm chiến lược
Trong hơn 12 năm hỗ trợ cấp cứu và đào tạo can thiệp đột quỵ ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa… TS.BS Chí Cường cùng đồng nghiệp ghi nhận thực trạng đáng lo: miền Trung – Tây Nguyên chưa có trung tâm chuyên sâu về đột quỵ, hệ thống cấp cứu chưa đồng bộ, nhiều bệnh nhân phải chuyển viện vào TP.HCM hoặc Cần Thơ, dẫn đến mất thời gian vàng và giảm cơ hội hồi phục.
Với dân số khoảng 13 triệu người ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, ước tính mỗi năm có hơn 13.000 ca đột quỵ mới. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được xem là giải pháp cấp thiết để nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị ngay tại địa phương.
Dự án được xây dựng trên diện tích 20.023 m², với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 400 tỷ đồng, quy mô 200 giường bệnh. Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Bệnh viện S.I.S Nha Trang và Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Cường đầu tư. Trong định hướng mở rộng, bệnh viện sẽ nâng lên 300–500 giường bệnh, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.
“Đây không chỉ là công trình y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, mà còn thể hiện tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được định vị là trung tâm điều trị đột quỵ – tim mạch hiện đại, cung cấp dịch vụ khép kín từ chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu can thiệp mạch máu, hồi sức đến phục hồi chức năng. Nhờ đó, người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận sẽ không còn phải di chuyển hàng trăm km vào TP.HCM hay Cần Thơ để điều trị.
Trao đổi với phóng viên, BS-CKII Lê Văn Khoa – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý trong điều trị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng đáng kể tỷ lệ bệnh nhân tiếp cận ‘giờ vàng’, giảm tử vong và di chứng. Đây là bước tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe cho người dân miền Trung – Tây Nguyên”.
Ngoài điều trị, bệnh viện còn hướng đến sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y khoa, xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ khu vực, đồng thời tiếp nối mô hình thành công của S.I.S Cần Thơ – nơi đã cứu sống hàng ngàn bệnh nhân.
Sứ mệnh vì cộng đồng
Cũng như tại Cần Thơ, Bệnh viện S.I.S Nha Trang sẽ triển khai quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị đột quỵ, giúp họ có cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế tiên tiến mà không bị gánh nặng chi phí ngăn cản. Đây được kỳ vọng trở thành điểm tựa nhân văn cho hàng ngàn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Chúng tôi mong muốn xây dựng một trung tâm không chỉ cứu sống mà còn mang đến hy vọng hồi phục toàn diện, để bệnh nhân có thể trở lại với cuộc sống, lao động, và cống hiến. Tôi cam kết sẽ không để bệnh nhân bị đột quỵ nào đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang mà không được cứu chữa vì không có tiền. Chúng tôi sẽ nỗ lực cứu chữa người bệnh trong thời gian vàng, tuyệt đối không chờ có vàng mới cứu người” - TS.BS Trần Chí Cường khẳng định.