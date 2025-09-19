Xây dựng ‘pháo đài’ chống đột quỵ ở Nha Trang

TPO - Sáng 19/9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang chính thức được khởi công xây dựng. Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị đột quỵ và tim mạch chuyên sâu đầu tiên của khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.

Đột quỵ – sát thủ thầm lặng toàn cầu

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 14 triệu ca đột quỵ mới và khoảng 6,5 triệu ca tử vong. Đột quỵ hiện đã vượt qua nhiều bệnh ung thư để trở thành nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu thế giới. Đáng lo ngại, 10–15% bệnh nhân nằm trong độ tuổi dưới 45, chủ yếu do lối sống ít vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hay kiểm soát kém bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, tỷ lệ tử vong cao gấp 1,5 lần Thái Lan. Bên cạnh đó, phần lớn bệnh nhân còn đối mặt với di chứng nặng nề, gánh nặng chi phí và mất đi cơ hội lao động, sinh hoạt bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được xây dựng trên diện tích hơn 2ha

“Điều trị đột quỵ là cuộc chạy đua với thời gian. Một phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Chỉ khi có trung tâm chuyên sâu, đủ nhân lực và trang thiết bị, bệnh nhân mới kịp thời tiếp cận ‘giờ vàng’ cứu sống”, TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ – nhấn mạnh tại lễ động thổ.

Công trình y tế trọng điểm, mang tầm chiến lược

Trong hơn 12 năm hỗ trợ cấp cứu và đào tạo can thiệp đột quỵ ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa… TS.BS Chí Cường cùng đồng nghiệp ghi nhận thực trạng đáng lo: miền Trung – Tây Nguyên chưa có trung tâm chuyên sâu về đột quỵ, hệ thống cấp cứu chưa đồng bộ, nhiều bệnh nhân phải chuyển viện vào TP.HCM hoặc Cần Thơ, dẫn đến mất thời gian vàng và giảm cơ hội hồi phục.

TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ thông tin tại lễ động thổ xây dựng bệnh viện

Với dân số khoảng 13 triệu người ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, ước tính mỗi năm có hơn 13.000 ca đột quỵ mới. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được xem là giải pháp cấp thiết để nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị ngay tại địa phương.

Dự án được xây dựng trên diện tích 20.023 m², với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 400 tỷ đồng, quy mô 200 giường bệnh. Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Bệnh viện S.I.S Nha Trang và Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Cường đầu tư. Trong định hướng mở rộng, bệnh viện sẽ nâng lên 300–500 giường bệnh, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

“Đây không chỉ là công trình y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, mà còn thể hiện tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được định vị là trung tâm điều trị đột quỵ – tim mạch hiện đại, cung cấp dịch vụ khép kín từ chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu can thiệp mạch máu, hồi sức đến phục hồi chức năng. Nhờ đó, người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận sẽ không còn phải di chuyển hàng trăm km vào TP.HCM hay Cần Thơ để điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong cấp cứu điều trị đột quỵ - tim mạch cho người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và du khách quốc tế

Trao đổi với phóng viên, BS-CKII Lê Văn Khoa – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý trong điều trị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng đáng kể tỷ lệ bệnh nhân tiếp cận ‘giờ vàng’, giảm tử vong và di chứng. Đây là bước tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe cho người dân miền Trung – Tây Nguyên”.

Ngoài điều trị, bệnh viện còn hướng đến sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y khoa, xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ khu vực, đồng thời tiếp nối mô hình thành công của S.I.S Cần Thơ – nơi đã cứu sống hàng ngàn bệnh nhân.