Công an xã ở Đắk Lắk kịp thời cứu lái xe có dấu hiệu đột quỵ

TPO - Qua kiểm tra nhanh, các cán bộ công an nhận thấy người lái xe có nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Ngày 10/9, tin từ Công an xã Krông Búk (Đắk Lắk), lực lượng công an xã vừa cứu giúp người đàn ông gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 2h50 cùng ngày, Công an xã Krông Búk nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về một người đàn ông khoảng 65 tuổi, điều khiển xe ô tô mang biển số 81A-111.39, dừng xe bên lề đường với các biểu hiện chóng mặt, khó thở và mất thăng bằng.

Người đàn ông gặp nạn bên đường. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ô tô vào vị trí an toàn. Qua kiểm tra nhanh, các cán bộ nhận thấy tình trạng sức khỏe của người đàn ông có nguy cơ dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, hai cán bộ, chiến sĩ Công an xã Krông Búk gồm đại úy Phạm Mạnh Cường và trung úy Ngô Xuân Đức cùng một người dân khẩn trương đưa nạn nhân vào Trạm Y tế xã Krông Búk để sơ cứu.

Tại đây, bác sĩ đã xác định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ và yêu cầu chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cán bộ công an đưa người đàn ông đi cấp cứu. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Do thời gian gấp rút, hai cán bộ công an xã đã phối hợp cùng bác sĩ để đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời, nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông được xác định là Võ Đình Nam (SN 1960), thường trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hiện ông Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Gia đình ông đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc.

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Krông Búk cùng người dân đã nhận được sự cảm kích và biết ơn từ gia đình nạn nhân.