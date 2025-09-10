Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an xã ở Đắk Lắk kịp thời cứu lái xe có dấu hiệu đột quỵ

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua kiểm tra nhanh, các cán bộ công an nhận thấy người lái xe có nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Ngày 10/9, tin từ Công an xã Krông Búk (Đắk Lắk), lực lượng công an xã vừa cứu giúp người đàn ông gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 2h50 cùng ngày, Công an xã Krông Búk nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về một người đàn ông khoảng 65 tuổi, điều khiển xe ô tô mang biển số 81A-111.39, dừng xe bên lề đường với các biểu hiện chóng mặt, khó thở và mất thăng bằng.

tienphong-1.jpg
Người đàn ông gặp nạn bên đường. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ô tô vào vị trí an toàn. Qua kiểm tra nhanh, các cán bộ nhận thấy tình trạng sức khỏe của người đàn ông có nguy cơ dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, hai cán bộ, chiến sĩ Công an xã Krông Búk gồm đại úy Phạm Mạnh Cường và trung úy Ngô Xuân Đức cùng một người dân khẩn trương đưa nạn nhân vào Trạm Y tế xã Krông Búk để sơ cứu.

Tại đây, bác sĩ đã xác định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ và yêu cầu chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

tienphong-12.jpg
Cán bộ công an đưa người đàn ông đi cấp cứu. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Do thời gian gấp rút, hai cán bộ công an xã đã phối hợp cùng bác sĩ để đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời, nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông được xác định là Võ Đình Nam (SN 1960), thường trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hiện ông Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Gia đình ông đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc.

tienphong-11.jpg
Người đàn ông được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an xã Krông Búk

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Krông Búk cùng người dân đã nhận được sự cảm kích và biết ơn từ gia đình nạn nhân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #công an #giúp người #đột quỵ

Xem thêm

Cùng chuyên mục