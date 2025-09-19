Vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi bằng máy, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: "Nếu để thành lỗi hệ thống, dễ mặc áo tù lắm'

TPO - Liên quan đến vụ kê khống 255 bệnh nhân tán sỏi thận bằng máy, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định Sở này và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chủ động phát hiện, đưa vụ việc ra ánh sáng. Quan điểm của lãnh đạo Sở Y tế là “Thà đau một lần còn hơn để lỗi hệ thống, vì như vậy các anh em dễ mặc áo Juventus (áo tù - PV)".

Liên quan đến vụ kê khống 255 bệnh nhân được tán sỏi bằng máy xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), ngày 19/9, theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo yêu cầu báo cáo vụ việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã vào cuộc để xác minh vụ việc.

Ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, sự việc này, phía Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chủ động kiểm tra và phát hiện ra, nếu không rất nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra sự việc kê khống 255 bệnh nhân tán sỏi thận bằng máy.

Theo ông Nay Phi La, nếu để Bảo hiểm xã hội kiểm tra, trong trường hợp này sẽ ra hai phương án: Một là họ phát hiện và báo lại cho phía bệnh viện để tiến hành kiểm điểm những cá nhân liên quan. Như vậy thì cả bệnh viện và Sở Y tế sẽ rơi vào thế bị động.

Thứ hai, nếu Bảo hiểm xã hội không phát hiện thì các bác sĩ, y tá đã qua một cửa ải, như thế họ sẽ làm tiếp liên tục. Như vậy sẽ hình thành một lỗi hệ thống.

“Khi phát hiện ra sự việc này, chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt, không bao giờ dung túng và chấp nhận thà đau một lần còn hơn để xảy ra kéo dài và nhức nhối cho ngành y tế. Nếu cơ quan điều tra vào cuộc trước thì Sở Y tế cũng như phía bệnh viện bị coi có lỗi hệ thống và trục lợi có hệ thống. Như vậy thì các anh em dễ mặc áo Juventus (áo tù -PV)”, ông Nay Phi La nói.

Ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk rưng rưng

Liên quan đến vụ việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, bệnh viện đang triển khai rà soát danh sách các bệnh nhân bị ảnh hưởng để tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Theo ông Giáp, sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã thành lập các đoàn, các tổ, hội đồng để kiểm tra tất cả các vấn đề liên quan đến sự việc. Trong đó, có nội dung tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho tất cả các bệnh nhân bị ảnh hưởng, nhằm khắc phục hậu quả và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bệnh viện đang chuẩn bị mời các bác sĩ có đủ kinh nghiệm để khám miễn phí cho người bệnh.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc khi nói về sự việc.

Trước những nghi vấn về việc trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế, ông Giáp khẳng định: “Ngay sau khi phát hiện sai phạm, bệnh viện đã chủ động mời Bảo hiểm xã hội phối hợp để đánh giá chênh lệch trong việc thực hiện dịch vụ tán sỏi laser. Hiện quá trình rà soát vẫn đang được tiến hành rốt ráo, không có tư tưởng trục lợi”.

Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.