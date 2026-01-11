Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé trai chào đời trên tàu Thống Nhất đầu năm mới

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi đoàn tàu Thống Nhất SE4 đang lăn bánh trong đêm qua khu đoạn Vinh - Thanh Hóa, một nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ tàu và hành khách có chuyên môn y tế, em bé đã chào đời an toàn ngay trên tàu.

Sáng nay (11/1), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết tổ tàu SE4 thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn vừa hỗ trợ một nữ hành khách sinh con an toàn trong quá trình tàu chạy trên tuyến Bắc - Nam.

Theo Trưởng tàu Trần Văn Trí, tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19h25 ngày 9/1, chạy hành trình Sài Gòn - Hà Nội. Đến khoảng 23h05 ngày 10/1, khi tàu đi qua khu đoạn Vinh - Thanh Hóa, tiếp viên phụ trách toa 10 phát hiện hành khách Lê Thị Tuyết Ngân (giường số 26) có biểu hiện đau bụng dữ dội, ra máu bất thường.

Qua trao đổi nhanh, chồng sản phụ là anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng (cùng toa tàu) cho biết chị Ngân đang mang thai 34 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình đề nghị được xuống ga gần nhất để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, trưởng tàu đã báo cáo điều độ chạy tàu khu vực Hà Nội và xin dừng tàu tại ga Cầu Giát (Nghệ An) để hỗ trợ hành khách tiếp cận y tế sớm nhất. Tuy nhiên, khi tàu sắp vào ga, sản phụ bất ngờ trở dạ và không kịp di chuyển.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu nhanh chóng huy động sự hỗ trợ của những hành khách có chuyên môn y tế trên tàu, đồng thời bố trí không gian tạm thời để tiến hành đỡ đẻ. Ca sinh diễn ra thuận lợi, em bé trai nặng hơn 2 kg chào đời an toàn, sức khỏe ổn định, mẹ tròn con vuông.

tauhoa-1768093772260-17680937728601749847405.jpg
Tiếp viên đường sắt đã đỡ đẻ thành công một bé trai an toàn trên tàu SE4. Anh: VNR.

Ngay khi tàu dừng tại ga Cầu Giát lúc 23h34, tổ tàu phối hợp với nhân viên nhà ga liên hệ xe cấp cứu, cử người hỗ trợ đưa sản phụ và em bé đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau sinh.

Do phát sinh tình huống y tế khẩn cấp, tàu SE4 tiếp tục hành trình lúc 0h06 ngày 11/1, chậm khoảng 32 phút so với kế hoạch ban đầu.

Đại diện VNR cho biết, trong những năm gần đây, trên tuyến Bắc - Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp hành khách sinh con ngay trên tàu và đều được các tổ tàu hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Gần nhất, vào tháng 6/2023, một bé gái cũng chào đời an toàn trên chính chuyến tàu SE4 khi tàu chạy qua địa phận Thanh Hóa.

Lộc Liên
