Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần hồi 15h40 phút ngày 9/1/2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.

Theo thông tin từ Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, sinh ngày 25/12/1945, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.