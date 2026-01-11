Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc ấm dần, Nam Bộ tiếp tục rét hiếm gặp

Nguyễn Hoài
TPO - Từ hôm nay (11/1) đến 14/1, miền Bắc sẽ ấm dần lên với nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ mỗi ngày. Trời tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét. Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục đợt rét hiếm gặp.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo ngày mai (12/11), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-14 độ, cao nhất 23-25 độ.

ret-1304.jpg
Nhiệt độ miền Bắc hôm nay (11/1) tăng 1-2 độ so với hôm qua.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 21-23 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-25 độ, cao nhất 23-25 độ.

Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng, ít mưa, tiếp tục xuất hiện hình thái thời tiết rét hiếm gặp với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 23-26 độ.

Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay cũng xuất hiện thời tiết hiếm gặp khi trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên tiếp tục những ngày rét nhất trong năm khi nhiệt độ hôm nay xuống thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ. Trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông từ 17-20 độ, miền Tây từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất Nam Bộ từ 27-30 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Đông Nam Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, Tây Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm.

