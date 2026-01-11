Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an truy tìm xe tải cán tử vong cụ ông rồi bỏ chạy ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Trong lúc chạy xe máy, cụ ông 70 tuổi ở Lâm Đồng bất ngờ loạng choạng, ngã xuống đường và bị xe tải phía sau cán tử vong.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang trích xuất hàng loạt camera an ninh để truy tìm xe tải liên quan vụ tai nạn khiến một cụ ông tử vong trên địa bàn xã Tuyên Quang ( thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ)

img-5671.jpg
Hình ảnh chiếc xe tải được trích xuất từ camera an ninh.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/1, ông B.T.T (SN 1955, trú xã Tuyên Quang) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Hàm Mỹ - Mương Mán, xã Tuyên Quang. Khi đang di chuyển, ông T. bất ngờ dừng xe, loạng choạng rồi ngã xuống mặt đường.

Đúng thời điểm này, một xe tải chạy từ phía sau lao tới, cán qua người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, ông T. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y. Hiện lực lượng chức năng đang rà soát, trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực để xác định phương tiện gây tai nạn và nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
