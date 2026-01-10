Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Chơi pháo nổ, bé trai bị tai nạn cháy đen khuôn mặt

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một ca tai nạn pháo nghiêm trọng, nạn nhân là bé trai 13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, bị bỏng lửa lan rộng vùng mặt sau khi chơi pháo nổ mua trên mạng.

BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng độ II – III, tổn thương gần như toàn bộ vùng mặt, diện tích tương đối rộng. Qua khai thác bệnh sử, trưa cùng ngày, bé cùng nhóm bạn chơi pháo tại nhà. Trong lúc châm lửa, quả pháo bất ngờ phát nổ, lửa và sức ép tạt thẳng vào mặt.

benh-nhi.jpg
Khuôn mặt bệnh nhi bị cháy đen, bỏng nặng khi chơi pháo nổ bán trái phép trên mạng xã hội

Sau tai nạn, dù bị đau rát dữ dội, bé vẫn còn tỉnh, tự tìm nước rửa mặt rồi chạy về nhà báo cho gia đình. Người thân nhanh chóng đưa trẻ đi sơ cứu và chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị chuyên sâu. Người cha của bệnh nhi cho biết, quả pháo do một người bạn cùng lớp đặt mua trên mạng với giá khoảng 500.000 đồng. Nhóm có ba đến bốn em, nhưng chỉ hai em trực tiếp cầm pháo chơi. “Hai đứa vừa ngồi xuống thì pháo phát nổ. Cháu chạy về nhà kêu ba ơi con bị vậy giờ sao. Lúc đó gia đình rất hoảng loạn, chỉ kịp rửa nước rồi đưa cháu đi bệnh viện ngay”, người cha kể.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành rửa lại vết bỏng bằng dung dịch chuyên dụng, bôi thuốc và theo dõi sát nguy cơ hoại tử da. Theo BS Ngô Hồng Phúc, bỏng vùng mặt là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì dễ để lại sẹo xấu, co rút và ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ. “Hiện tại, chúng tôi phải theo dõi diễn tiến hoại tử da. Nếu tổn thương chỉ dừng ở bỏng độ II, trẻ có thể điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, nếu xuất hiện hoại tử sâu, bắt buộc phải cắt lọc và có khả năng ghép da, thời gian điều trị sẽ kéo dài” - BS Phúc cho biết.

Theo các bác sĩ, tình trạng bỏng có thể không chỉ dừng lại ở giai đoạn cấp cứu, bệnh nhi nguy cơ phải đối mặt với quá trình hồi phục lâu dài. Bỏng vùng mặt có nguy cơ gây co rút mí mắt, khóe miệng, rãnh mũi, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng và ngoại hình. Ngay cả khi vết thương lành, sẹo có thể lồi, ngứa kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. “Ảnh hưởng về thẩm mỹ và tâm lý đối với trẻ là rất lớn. Vì vậy, sau giai đoạn nguy kịch, ngoài điều trị y khoa, bệnh nhi cần được vật lý trị liệu kết hợp hỗ trợ tâm lý cho cả trẻ và gia đình” - BS Phúc nhấn mạnh.

benh-nhi-1.jpg
Bệnh nhi nguy cơ đối mặt với di chứng bỏng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thẩm mỹ khuôn mặt

Theo thống kê của khoa Bỏng – Chỉnh trực, mỗi dịp cận Tết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị tai nạn liên quan đến pháo. Mức độ tổn thương rất khác nhau, từ bỏng nhẹ đến dập nát tay chân. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp pháo nổ trực tiếp trên tay khiến trẻ mất chức năng bàn tay, thậm chí phải cắt bỏ một phần chi.

“Nạn nhân chủ yếu là bé trai, trong độ tuổi từ 10 đến 16 – lứa tuổi tò mò, thích khám phá và thường chơi theo nhóm. Gần đây còn xuất hiện tình trạng trẻ tự chế pháo hoặc mua pháo, hóa chất trôi nổi trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ nổ bất ngờ, mức độ sát thương rất lớn” - BS Phúc cảnh báo.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ sử dụng pháo nổ, đặc biệt là các loại pháo không được phép, mua qua mạng, không rõ nguồn gốc. Việc giám sát con em trong dịp Tết cần được tăng cường, nhất là khi trẻ có nhiều thời gian rảnh và dễ bị tác động bởi các nội dung nguy hiểm trên internet.

Khi tai nạn pháo xảy ra, sơ cứu đúng cách có vai trò quyết định. Theo BS Phúc, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vết bỏng bằng nước sạch để giảm độ sâu tổn thương, che phủ nhẹ nhàng bằng gạc hoặc vải sạch, không băng chặt, rồi đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Vân Sơn
#Tai nạn pháo trẻ em #Chấn thương mặt và bỏng nặng #Nguy cơ di chứng thẩm mỹ và tâm lý #Pháo nổ mua bán trái phép #Cảnh báo sử dụng pháo dịp Tết #Sơ cứu tai nạn pháo #Tác động của internet đến mua pháo trái phép #Nguy cơ mất chức năng do pháo nổ #Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận tai nạn pháo #Phòng ngừa tai nạn pháo trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục