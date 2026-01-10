Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Ê kíp bác sĩ Việt Nam ra tận cửa khẩu giành giật sự sống cho bệnh nhân Campuchia

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ thông tin cầu cứu khẩn cấp của đồng nghiệp nước bạn về một ca xuất huyết não đe dọa tính mạng, các bác sĩ Việt Nam lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn. Không chờ bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện, ê kíp đã chủ động ra tận cửa khẩu, chạy đua từng phút để mở ra cánh cửa sống cho người bệnh.

Ngày 10/1, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa khẩn trương ứng cứu cho nữ bệnh nhân 76 tuổi, quốc tịch Campuchia bị xuất huyết não – một thể đột quỵ đặc biệt nguy hiểm.

cap-cuu.jpg
Bệnh viện S.I.S đã điều ê kíp bác sĩ ra tận cửa khẩu hỗ trợ y tế cho người bệnh

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ tiếp nhận thông tin khẩn từ một bác sĩ của nước bạn về một nữ bệnh nhân lớn tuổi đang đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp chuyên sâu trong thời gian ngắn. Sau cuộc hội chẩn xuyên biên giới, các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh hiếm, vị trí tổn thương đặc biệt nguy hiểm.

Qua đánh giá hình ảnh và tình trạng lâm sàng, ê kíp các bác sĩ của 2 nước nhận định, bệnh nhân vẫn còn “cửa sống” nếu được cấp cứu kịp thời, chính xác và đúng kỹ thuật. Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định chuyển người bệnh sang Việt Nam. Trước tính chất khẩn cấp, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, quyết định cử ê kíp chuyên môn hỏa tốc lên đường đến khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chuyên môn và đưa về bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

cap-cuu-1.jpg
Bệnh nhân được kiểm tra chuyên sâu, đưa ra hướng điều trị ngay sau khi nhập viện

BS Kim Ngọc Dinh, bác sĩ khoa Cấp cứu SIS Cần Thơ, người trực tiếp tham gia đón bệnh nhân, cho biết khi tiếp cận tại khu vực cửa khẩu, tình trạng người bệnh đã rất nặng. Bệnh nhân lơ mơ, hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ khoảng 6–7 điểm, kèm suy hô hấp, buộc ê kíp phải đặt ống nội khí quản để hỗ trợ thở máy ngay tại chỗ.

“Chúng tôi xác định đây là ca cực kỳ nguy kịch. Nhưng với tinh thần cứu người và nguyện vọng tha thiết của những người con trong gia đình mong cứu mẹ, ê kíp cố gắng duy trì tối đa các chức năng sống để đưa bệnh nhân về SIS Cần Thơ can thiệp cấp cứu” - BS Ngọc Dinh chia sẻ.

cap-cuu-2.jpg
TS.BS Trần Chí Cường đã trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân

Ngay khi bệnh nhân được đưa về khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, toàn bộ hệ thống cấp cứu – can thiệp thần kinh được kích hoạt. Trong bối cảnh khoa luôn tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân đột quỵ, bệnh viện vẫn đảm bảo ưu tiên tối đa về thời gian và trang thiết bị cho ca bệnh đặc biệt này.

Hai hệ thống CT cùng máy MRI 3 Tesla công nghệ hiện đại được sử dụng khẩn trương để chụp chiếu, xác định chính xác vị trí túi phình gây xuất huyết não. Các bác sĩ xác định đây là thể xuất huyết não do túi phình vỡ ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi can thiệp chính xác tuyệt đối và không cho phép sai sót.

cap-cuu-3.jpg
Sau can thiệp, bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị với diễn tiến khả quan

Ca can thiệp được TS.BS Trần Chí Cường trực tiếp thực hiện cùng ê kíp can thiệp thần kinh của bệnh viện. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ cùng lúc: bệnh nhân lớn tuổi, nhập viện muộn, tình trạng tri giác suy giảm nặng trước can thiệp, nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao. Chỉ cần chậm trễ hoặc xử trí không chính xác, cơ hội sống của bệnh nhân gần như bằng không.

Sau can thiệp, những tín hiệu tích cực bước đầu đã được ghi nhận. Tình trạng bệnh nhân dần ổn định hơn, hiện đang được hồi sức, theo dõi tích cực tại khoa ICU. Các bác sĩ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguy cơ biến chứng, đồng thời theo dõi sát diễn tiến thần kinh trong những ngày tới.

Ca bệnh không chỉ là một thử thách lớn về chuyên môn, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và tính nhân văn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam khi người bệnh nước bạn rơi vào tình huống sinh tử. Việc chủ động ra tận cửa khẩu để tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân của các bác sĩ Việt Nam cho thấy y học không có ranh giới và sự sống luôn được đặt lên trên mọi khoảng cách địa lý.

Vân Sơn
#Cấp cứu xuyên biên giới #Đột quỵ và xuất huyết não #Y tế quốc tế hợp tác #Can thiệp thần kinh cấp tốc #Chẩn đoán hình ảnh hiện đại #Tinh thần trách nhiệm y tế #Y học không biên giới #Chủ động cấp cứu tại cửa khẩu #Kỹ thuật y học tiên tiến #Chăm sóc hậu phẫu và theo dõi tích cực

