Dùng thuốc ngoại hàng xách tay ngừa đột quỵ, một phụ nữ bị nguy kịch

TPO - Ngày 27/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp đột quỵ nhồi máu não. Người bệnh đã suýt phải trả giá bằng sinh mạng của mình do tin lời bác sĩ tại phòng khám, sử dụng thuốc xách tay không rõ nguồn gốc, không nhãn phụ tiếng Việt để ngừa đột quỵ.

Bệnh nhân là chị K.T. (48 tuổi, ngụ tại Phú Quốc, An Giang), nhập viện trong tình trạng yếu tay và chân bên phải. Trước đó một ngày, khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng yếu nửa người, chị đã đến một phòng khám tại địa phương để thăm khám.

Tại đây, chị được bác sĩ tư vấn mua một loại thuốc được giới thiệu là ngừa đột quỵ, bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn mác phụ. Theo lời bệnh nhân, loại thuốc được bác sĩ tư vấn liệu trình uống chỉ 3 viên, nhưng mỗi viên có giá lên đến 700.000 đồng.

Loại thuốc bệnh nhân được bác sĩ tại phòng khám tư vấn sử dụng để ngừa đột quỵ

Trong tâm trạng hoảng loạn vì lo sợ đột quỵ, chị K.T. đã tin tưởng tuyệt đối và không ngần ngại mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, trái với hy vọng, khi đã uống được 2 viên thì bệnh không thuyên giảm mà tình trạng yếu liệt ngày càng nặng hơn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã lập tức tìm mọi cách đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cấp cứu ngay trong đêm.

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não mới trên nền tổn thương nhồi máu não cũ, kèm các ổ vi xuất huyết rải rác trong não.

Theo BS Trương Dương Hưng, khoa Thần kinh Đột quỵ 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đây là tình trạng nguy hiểm, việc sử dụng thuốc không rõ thành phần trước đó có thể làm gia tăng nguy cơ xuất huyết, khiến bệnh cảnh phức tạp hơn. May mắn, tổn thương chưa ở mức quá nặng, bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của chị K.T. đã có những chuyển biến khả quan: sức cơ tay chân bên phải đạt 4/5, có thể nói chuyện được trở lại dù còn ngọng nhẹ. Các bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân chậm trễ thêm hoặc tiếp tục sử dụng thuốc không phù hợp, nguy cơ để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng là rất lớn.

Sau khi được theo dõi, điều trị sức khỏe bệnh nhân đang dần bình phục

TS.BS Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết: "Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, cần được xử trí trong “giờ vàng”. Việc tự ý dùng các loại thuốc gia truyền, thuốc ngoại xách tay, không rõ thành phần, không được kiểm chứng không chỉ làm chậm thời gian điều trị, mà còn gia tăng nguy cơ xuất huyết não, phù não, thậm chí tử vong".

Ông khuyến cáo cộng đồng khi có các dấu hiệu như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội, chóng mặt đột ngột, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc theo lời truyền miệng.

Trường hợp trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen tin dùng thuốc “xách tay”, thuốc “gia truyền” không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc sử dụng các loại thuốc trôi nổi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ “tiền mất, tật mang”, mà còn có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả điều trị của các sản phẩm này.

TS.BS Trần Chí Cường nhấn mạnh: "Người dân cần tránh hiểu nhầm thực phẩm chức năng như một loại thuốc chữa bệnh. Chỉ một quyết định sai lầm trong lúc nguy cấp cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng".