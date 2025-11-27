Người phụ nữ suýt mù vì loại nấm nguy hiểm tấn công

TPO - Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng lồi, hoại tử mô và giảm thị lực nghiêm trọng. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nấm xoang xâm lấn cấp tính. Bệnh này tiến triển âm thầm nhưng có thể gây mù lòa và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người đái tháo đường.

Cơn đau xoang bất thường và diễn tiến nguy kịch

Ngày 27/11, BS-CKII Dương Văn Tá, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bà N.T.T.S. (50 tuổi, sống tại phường Tam Bình, TP.HCM) có tiền sử đái tháo đường type 2 nhiều năm nhưng kiểm soát đường huyết kém, mức đường máu nhiều thời điểm vượt 400 mg/dL. Tình trạng này khiến sức đề kháng của bà suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau đầu, nghẹt mũi và sưng vùng mắt trái kèm nhìn mờ. Nghĩ chỉ là viêm xoang thông thường, bà tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, triệu chứng ngày càng nặng khiến mắt trái bệnh nhân sưng phù, đau dữ dội và lồi nhẹ. Lúc này gia đình mới đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã giữ lại được thị lực và giúp người bệnh qua nguy kịch

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận mắt trái của người bệnh bị phù nề, sụp mi, vận nhãn hạn chế và đau khi ấn hốc mắt. Nội soi mũi cho thấy niêm mạc cuốn giữa, cuốn dưới và vách ngăn bên trái có dấu hiệu hoại tử. Đây là dấu hiệu đặc trưng của viêm xoang do nấm xâm lấn - một bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường.

BS Tá cho biết, kết quả hình ảnh học xác định viêm đa xoang do nấm đã lan sang ổ mắt và thần kinh thị, có thể gây mù lòa hoặc tử vong cho người bệnh nếu xử trí chậm.

Cuộc chạy đua giành lại sự sống

Ngay lập tức, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, gồm: Tai Mũi Họng, Mắt, Nội tiết và Nội thần kinh. Sau khi đánh giá nguy cơ nấm lan rộng nhanh, ê kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn để loại bỏ mô hoại tử và kiểm soát ổ nhiễm nấm.

Ca mổ nội soi chức năng mũi xoang kéo dài gần 4 giờ. Các bác sĩ mở rộng xoang, lấy sạch mảng nấm, cắt bỏ toàn bộ mô hoại tử ở vùng ổ mắt trái và đốt động mạch sàng trước đã bị tắc. Mô bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh để xác định mức độ xâm lấn.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng nấm tĩnh mạch và kiểm soát đường huyết bằng insulin. Nhờ xử trí sớm và điều trị tích cực, vết mổ tiến triển tốt, mô hoại tử không lan rộng và tình trạng đau sưng giảm dần.

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận mô viêm hoại tử điển hình của nấm xâm lấn, phù hợp với hướng điều trị ban đầu.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt trái không phục hồi – điều đã được các bác sĩ tiên lượng và tư vấn trước. Tuy nhiên, bệnh nhân đã thoát nguy cơ mù hoàn toàn, mắt không còn sụp mí, vận nhãn trở lại bình thường và sức khỏe toàn trạng ổn định.

Cảnh báo: Nấm xoang xâm lấn không phải bệnh thường

Phân tích chuyên môn từ BS Dương Văn Tá chỉ ra: Viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính biến chứng ổ mắt là cấp cứu Tai Mũi Họng – Mắt. Chẩn đoán sớm ở nhóm nguy cơ cao như bệnh nhân đái tháo đường, kết hợp phẫu thuật kịp thời và dùng kháng nấm toàn thân là yếu tố quyết định giúp cứu thị lực và tính mạng bệnh nhân.

Bệnh viêm xoang nấm xâm lấn cấp tính diễn tiến cực nhanh. Nấm có thể lan từ mũi xoang vào ổ mắt gây liệt vận nhãn, lồi mắt, mất thị lực, thậm chí lan vào não nếu không can thiệp sớm. Trường hợp của bà S. là minh chứng cho việc không được chủ quan với triệu chứng nghẹt mũi, đau đầu kéo dài.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ, khám định kỳ và đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu bất thường ở mũi xoang hoặc mắt để tránh biến chứng đáng tiếc.