Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Trung Quốc bị đột quỵ đặc biệt nguy hiểm

TPO - Đang làm việc, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bất ngờ bị chóng mặt, xây xẩm, tay chân yếu dần, nửa người bên trái tê cứng và giọng nói lắp bắp. Tại Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM), bác sĩ xác định bệnh nhân bị một dạng đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 26/11, ThS.BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City ( TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho bệnh nhân Z.H.R. (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đột quỵ hành não – dạng đột quỵ được xem là nguy hiểm bậc nhất.

Người đàn ông Trung Quốc đã may mắn qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Theo bệnh sử, ông R. có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Trước khi nhập viện, ông đang làm việc tại TPHCM thì bất ngờ rơi vào tình trạng chóng mặt dữ dội, xây xẩm, tay chân yếu dần, nửa người bên trái tê cứng và giọng nói lắp bắp.

Ông R. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận người bệnh, đội ngũ bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp nhằm rút ngắn thời gian chẩn đoán và can thiệp. Bệnh nhân R. được chụp CT sọ não và loại trừ xuất huyết nội sọ. Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh còn trong “giờ vàng” - dưới 4,5 giờ từ khi xuất hiện triệu chứng, tạo cơ hội cứu sống và hạn chế tổn thương não.

Các bác sĩ lập tức tiêm thuốc tiêu sợi huyết kết hợp kiểm soát huyết áp cho người bệnh. Sau can thiệp ban đầu, bệnh nhân được chuyển vào Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi sát tình trạng thần kinh và huyết động. Đánh giá chuyên sâu từ đội ngũ bác sĩ Thần kinh, Hồi sức Tích cực xác định bệnh nhân bị nhồi máu hành não và cầu não bên phải cấp tính gây tắc hoàn toàn động mạch đốt sống bên phải do huyết khối trên nền xơ vữa, kèm hẹp động mạch thân nền.

Theo các bác sĩ, hành não là khu vực điều khiển nhiều chức năng sống quan trọng như hô hấp, nuốt và vận động tinh vi. Bệnh nhân bị nhồi máu, tắc hoàn toàn động mạch ở khu vực này là tình trạng đột quỵ rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử lý kịp thời.

Ngoài tổn thương não, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân có nhiều bệnh lý kèm theo, như: Tăng huyết áp vô căn, suy hô hấp do liệt cơ vùng hầu họng, mất phản xạ nuốt, tăng tiết dịch nguy cơ hít sặc, viêm phổi, nhiều kén khí ở phổi bên phải và liệt dây thần kinh số VII trung ương bên phải ảnh hưởng đến vận động cơ mặt.

Nhờ đến sớm trong “giờ vàng” và được can thiệp chính xác theo phác đồ, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt từng ngày. Từ tình trạng “thập tử nhất sinh”, sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã vận động, tay chân phục hồi, phản xạ nuốt cải thiện, viêm phổi được kiểm soát, đồng thời bệnh nhân tham gia chương trình phục hồi chức năng sớm, giúp hạn chế di chứng lâu dài. Hiện người bệnh đã có thể tự đi lại, tự sinh hoạt và hoàn toàn tỉnh táo.