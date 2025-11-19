Tai nạn lao động, nam công nhân bị máy cuốn lìa cẳng tay

TPO - Trong khoảnh khắc sơ ý, tay phải của nam công nhân bị máy cuốn. Khi được đồng nghiệp tắt máy, ứng cứu thì cẳng tay nạn nhân đã bị dập nát, đứt lìa gần như hoàn toàn. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thực hiện cuộc vi phẫu khẩn để cứu chi thể cho người bệnh.

Ngày 18/11, BS-CKII Lê Tấn Thạnh, Trưởng khoa Chỉnh hình Vi Phẫu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân là anh T.V.B. (35 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải bị dập nát, gần đứt lìa.

Trên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ ghi nhận cẳng tay của bệnh nhân bị cuốn dập nát

Anh B. đang làm việc ở xưởng chế biến hành tây. Trong lúc sơ ý, tay phải của anh bị cuốn vào trục máy. Khi được đồng nghiệp giải cứu, cẳng tay nạn nhân đã bị dập nát, đứt lìa gần như hoàn toàn. Ngay lập tức, nạn nhân được băng cẳng tay và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận 1/3 dưới cẳng tay phải của bệnh nhân bị đứt lìa, chỉ còn một phần da ở mặt trong giữ lại chi thể. Khu vực tổn thương nằm đúng vùng chuyển tiếp giữa gân và cơ. Đây là vị trí có cấu trúc phức tạp và rất khó phục hồi.

Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ khẩn để thực hiện vi phẫu nối lại cẳng tay.

BS-CKII Lê Tấn Thạnh cho biết, qua thám sát trong cuộc mổ, ê kíp ghi nhận bệnh nhân gãy hở đầu dưới xương quay, gãy mỏm trâm trụ, trật khớp cổ tay và đứt gần như toàn bộ hệ thống gân duỗi. Cấu trúc gân cơ tại vị trí bị tổn thương đều dập nát nặng, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Các bác sĩ thực hiện cuộc vi phẫu cứu cẳng tay bị dập nát cho người bệnh

Với các ca đứt lìa chi thể, BS Tấn Thạnh cho biết, thời gian là yếu tố sống còn. Mỗi phút trôi qua, khả năng giữ được mô và mạch máu giảm đáng kể. Vì vậy, ưu tiên tối đa trong ca mổ là nhanh chóng phục hồi mạch máu, gân, cơ và thần kinh để cứu bàn tay, trong khi phần xương gãy sẽ được cố định tạm bằng khung ngoài.

Ngoài phần da còn dính lại, toàn bộ gân duỗi gần như mất cấu trúc. Ê kíp phải gom các gân tổn thương thành một cụm để khâu thành một gân chung. Bệnh nhân may mắn khi mạch máu và thần kinh chỉ bị dập nhẹ, không đứt rời.

Sau 5 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã nối thành công các mạch máu, gân và cơ bị đứt, bàn tay bệnh nhân hồng trở lại, tưới máu tốt. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân bắt đầu cử động nhẹ các ngón tay. Sau một tuần, cảm giác bàn tay đã dần hồi phục.

Từ vụ việc trên, bác sĩ cảnh báo, các loại thiết bị nói chung, đặc biệt là máy công nghiệp có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng chỉ trong vài giây bất cẩn. Cộng đồng, đặc biệt là công nhân cần phải đặc biệt lưu ý tuân thủ các nguyên tắc an toàn, mang đồ bảo hộ trong quá trình lao động.