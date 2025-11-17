Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đưa robot khử khuẩn vào phòng mổ

TPO - Ngày 17/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa chính thức đưa vào hoạt động hai robot khử khuẩn công nghệ UV thế hệ mới, phục vụ phòng mổ và các khu vực yêu cầu vô khuẩn tuyệt đối. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam sở hữu thiết bị robot UV, mở ra hướng tăng tốc kiểm soát nhiễm khuẩn trong bối cảnh số ca phẫu thuật, ghép tạng ngày càng tăng.

Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt ở phía Nam. Mỗi năm tại đây tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn kỹ thuật cao, trong đó có ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép phổi. Số ca hiến và ghép tạng tăng mạnh đang tạo ra áp lực cực lớn lên hệ thống phòng mổ và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hệ thống robot khử khuẩn công nghệ UV vừa được đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo TS.BS Phùng Mạnh Thắng – Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi ca hiến tạng có thể mang lại cơ hội sống cho 3 đến 6 bệnh nhân. Vì vậy, cùng một thời điểm, bệnh viện phải vận hành đồng loạt nhiều phòng mổ, phòng ghép và phòng hậu phẫu. Tần suất sử dụng phòng mổ tăng cao khiến yêu cầu vô khuẩn tuyệt đối trở thành yếu tố sống còn.

Theo bác sĩ Thắng,trong ghép tạng, bệnh nhân phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu chuẩn bị môi trường vô khuẩn có thể gây biến chứng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của người bệnh và kết quả ghép dài hạn.

Robot được điều khiển từ xa, tự ngắt tia UV khi phát hiện con người

Đối với hệ thống phòng mổ của bệnh viện, nhiều năm qua đang áp dụng phương pháp phun hóa chất để khử khuẩn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạnh Thắng, phương pháp phun hóa chất khử khuẩn đã bộc lộ nhiều hạn chế như: thời gian chờ kéo dài, hóa chất lắng đọng gây hư hại thiết bị và phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực. Với các phòng mổ ghép tạng – nơi từng phút đều mang ý nghĩa sinh tử – những bất cập này trở thành rào cản lớn.

Bác sĩ Mạnh Thắng cho biết: “Một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu hai giờ mới có thể sử dụng lại. Với robot khử khuẩn UV, toàn bộ chu kỳ chỉ mất 10–15 phút”. Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự động di chuyển và phát tia UV-C tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt, bao gồm những vị trí con người khó tiếp cận.

Robot góp phần tăng tốc độ diệt khuẩn, giúp phòng mổ quay vòng nhanh và bảo vệ người bệnh tốt hơn trước các nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thiết bị được tích hợp tính năng tự ngắt tia khi phát hiện con người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không tạo hơi, không tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn thiết bị điện tử, robot UV giúp bảo vệ hệ thống máy móc đắt tiền trong phòng mổ – điều mà phương pháp hóa chất thường gây lo ngại.

Theo lãnh đạo khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, robot UV không chỉ giúp tăng tốc quay vòng phòng mổ mà còn góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, tiết kiệm chi phí dài hạn cho người bệnh. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, đảm bảo chất lượng điều trị và an toàn tối đa cho bệnh nhân.