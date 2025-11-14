Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Đột ngột đau vùng kín, nam sinh suýt bị cắt bỏ tinh hoàn

Vân Sơn
TPO - Nam sinh 16 tuổi ở TP.HCM vừa thoát nguy cơ mất của quý sau cơn đau vùng kín xảy ra đột ngột. Khi nhập viện trong tình trạng đau bìu dữ dội kéo dài nhiều giờ, tinh hoàn của em đã tím đen vì xoắn 1,5 vòng, đứng trước ranh giới hoại tử nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Tinh hoàn tím đen suýt phải cắt bỏ

Ngày 14/11/2025, BS-CKII Trần Thanh Phong, khoa Ngoại niệu – Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, khoa vừa can thiệp thành công một ca xoắn tinh hoàn nguy kịch ở bệnh nhân N.T.V. (16 tuổi).

Theo bệnh sử, V. nhập viện sau khoảng bốn giờ đột ngột xuất hiện cơn đau bìu bên phải, tình trạng đau diễn ra liên tục. Những cơn đau ở người bệnh ngày càng tăng và không đáp ứng với thay đổi tư thế. Sau khi tiếp nhận người bệnh ê kíp bác sĩ đã nghĩ đến khả năng xoắn tinh hoàn, một trong những cấp cứu nam khoa tối khẩn.

Theo BS Phong, tại phòng khám, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng ngay lập tức và chỉ định siêu âm Doppler tinh hoàn. Kết quả cho thấy tinh hoàn phải đã bị xoắn 1,5 vòng, mạch máu nuôi gần như không còn tín hiệu. Đây là dấu hiệu cho thấy tinh hoàn có nguy cơ hoại tử nếu không được phẫu thuật ngay. Với mức độ này, thời gian can thiệp được tính bằng từng phút, bởi sau 6 giờ từ lúc xuất hiện triệu chứng, khả năng bảo tồn tinh hoàn giảm đi rất nhanh.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Ngay lập tức các bác sĩ đã chỉ định đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp. Khi thám sát vùng bìu, ê kíp ghi nhận tinh hoàn bên phải bị sưng to, căng cứng và tím đen – dấu hiệu điển hình của tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Ca phẫu thuật bắt đầu bằng thao tác tháo xoắn và chườm ấm liên tục để kích thích máu quay trở lại mô tinh hoàn. Sau khoảng 30 phút, màu sắc của tinh hoàn dần hồng trở lại, việc tái tưới máu đã thành công giúp giữ lại tinh hoàn cho bệnh nhân trẻ tuổi.

Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành khâu cố định cả hai tinh hoàn nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái xoắn trong tương lai. Theo bác sĩ, việc cố định hai bên là quy trình bắt buộc trong mọi ca xoắn tinh hoàn, bởi người bệnh có nguy cơ xoắn lại nếu không được xử lý triệt để. Sau hai ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Siêu âm kiểm tra cho thấy cả hai tinh hoàn đều được tưới máu tốt, không có dấu hiệu hoại tử hay tổn thương muộn.

Dấu hiệu nhận biết và giờ vàng cấp cứu

Theo BS Thanh Phong, xoắn tinh hoàn, hay xoắn thừng tinh, là hiện tượng tinh hoàn xoay quanh trục làm xoắn các mạch máu nuôi. Khi dòng máu bị tắc nghẽn, mô tinh hoàn nhanh chóng thiếu oxy, dẫn đến hoại tử nếu không can thiệp sớm. Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ, đặc biệt lứa tuổi 16 đến 25, nhưng có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả trẻ sơ sinh hoặc người trưởng thành. Tính chất nguy cấp của bệnh nằm ở tốc độ tiến triển, sau 6 giờ, khả năng cứu tinh hoàn giảm mạnh; sau 24 giờ, 90% trường hợp buộc phải cắt bỏ vì tổn thương không thể phục hồi.

Các bác sĩ chỉ ra, triệu chứng điển hình của xoắn tinh hoàn là đau bìu đột ngột, thường khởi phát khi ngủ hoặc khi vận động mạnh. Cơn đau có thể kèm buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiểu khó. Bìu có thể sưng nhanh, đỏ thẩm hoặc bầm tím, và người bệnh rất đau khi chạm vào. Tình trạng này dễ bị nhầm với viêm tinh hoàn hoặc chấn thương nhẹ, khiến nhiều người chần chừ tự theo dõi, dẫn đến trễ thời điểm vàng điều trị.

Bác sĩ cảnh báo, xoắn tinh hoàn không chỉ nguy hiểm vì nguy cơ mất tinh hoàn, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản. Một tinh hoàn hoại tử hoặc bị cắt bỏ có thể ảnh hưởng chức năng của tinh hoàn còn lại; thậm chí một số trường hợp có thể dẫn đến biến chứng viêm, nhiễm trùng hoặc hiếm hơn là nhiễm trùng máu.

Trường hợp bệnh nhân trên đã may mắn thoát khỏi nguy cơ suýt mất “của quý” và tránh được những tổn thương không thể phục hồi sau này nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, mọi trường hợp đau bìu đột ngột ở nam giới, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên, đều phải đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Việc tự điều trị hoặc trì hoãn có thể khiến bệnh nhân mất đi cơ hội bảo tồn khả năng sinh sản.

Vân Sơn
