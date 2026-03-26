Hành trình hơn một thập kỷ của hệ thống thẩm mỹ Vanity

Trong bối cảnh ngành làm đẹp ngày càng gắn liền với yếu tố y khoa, mô hình thẩm mỹ nội khoa đang dần trở thành xu hướng trên thế giới. Được thành lập tại Anh Quốc vào năm 2015, thẩm mỹ Vanity đã trải qua hơn một thập kỷ phát triển với định hướng kết hợp giữa chuyên môn y học và công nghệ thẩm mỹ hiện đại, từng bước mở rộng hệ thống phòng khám từ London đến Việt Nam.

Hơn một thập kỷ phát triển của thẩm mỹ Vanity

Ra đời tại London vào năm 2015, thẩm mỹ Vanity được xây dựng theo mô hình thẩm mỹ nội khoa, một hướng tiếp cận đặt nền tảng trên việc kết hợp giữa y học và các giải pháp chăm sóc sắc đẹp.

Khác với các phương pháp làm đẹp truyền thống, thẩm mỹ nội khoa chú trọng đến việc đánh giá toàn diện tình trạng cơ thể trước khi lựa chọn các giải pháp thẩm mỹ phù hợp. Điều này giúp các phương pháp làm đẹp không chỉ mang lại sự thay đổi về ngoại hình mà còn đảm bảo yếu tố an toàn và nền tảng khoa học.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, hệ thống phòng khám Vanity từng bước mở rộng tại nhiều khu vực, phản ánh xu hướng kết hợp giữa y học và thẩm mỹ trong ngành làm đẹp hiện đại.

ThS.BS. Huỳnh Ngọc Hưng và hành trình tạo nên Vanity

Tại Việt Nam, ThS.BS. Huỳnh Ngọc Hưng được biết đến là một trong những bác sĩ theo đuổi hướng tiếp cận thẩm mỹ nội khoa trong hệ thống thẩm mỹ Vanity.

ThS.BS. Huỳnh Ngọc Hưng - nhà sáng lập hệ thống phòng khám Vanity có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, với quá trình hành nghề tại Anh Quốc và cố vấn chuyên môn tại Việt Nam

Là thạc sĩ thẩm mỹ nội khoa với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động tại Anh Quốc và Việt Nam, bác sĩ Hưng tập trung vào việc phát triển các giải pháp chăm sóc sắc đẹp dựa trên nền tảng khoa học và tính cá nhân hóa.

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng, xu hướng thẩm mỹ hiện nay đang thay đổi rõ rệt khi nhiều người không chỉ quan tâm đến cải thiện ngoại hình mà còn chú trọng đến yếu tố an toàn và sức khỏe lâu dài.

Các giải pháp thẩm mỹ, y khoa tại hệ thống phòng khám Vanity

Trong mô hình thẩm mỹ Vanity, các sản phẩm và giải pháp thẩm mỹ nội khoa được phát triển dựa trên nguyên tắc cá nhân hóa.

Mỗi khách hàng sẽ được đánh giá tình trạng cơ thể và nhu cầu trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp. Các giải pháp thường tập trung vào việc cải thiện chỉ số sức khỏe đối với các khách hàng điều trị thừa cân và nâng cấp chất lượng làn da, hỗ trợ trẻ hóa và nâng cao hiệu quả chăm sóc sắc đẹp thông qua các công nghệ thẩm mỹ hiện đại.

Sự kết hợp giữa nền tảng y khoa và công nghệ thẩm mỹ được xem là yếu tố quan trọng giúp thẩm mỹ nội khoa trở thành xu hướng trong ngành làm đẹp toàn cầu.

Hệ thống phòng khám Vanity tự hào là điểm đến thu hút rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Họ xuất hiện là một khách hàng trải nghiệm thật, kể câu chuyện thật và không phải đặt mục đích truyền thông hay quảng cáo lên đầu.

Hệ thống phòng khám Vanity tại Anh Quốc và Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ phát triển, hệ thống phòng khám Vanity đã hình thành mạng lưới phòng khám tại nhiều khu vực.

Tại Anh Quốc, hệ thống hiện có hai phòng khám thẩm mỹ Vanity London, nơi triển khai các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa theo tiêu chuẩn châu Âu và là nền tảng ban đầu cho sự phát triển của hệ thống.

Thạc sĩ Thẩm mỹ nội khoa - Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng chụp hình cùng khách hàng tại phòng khám thẩm mỹ Vanity London, Anh Quốc.

Tại Việt Nam, Phòng khám Nội tổng hợp Vanity TP.HCM được xây dựng với kim chỉ nam tập trung vào chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dựa trên nền tảng y học cho từng khách hàng. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng là một chuyên gia điều trị béo phì nội khoa với hơn 5 năm kinh nghiệm và rất nhiều ca lâm sàng nổi bật như NSND Hồng Vân, NSX Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ Hoàng Mập, ca sĩ Lương Bích Hữu.

Bên cạnh đó, Phòng khám Nội tổng hợp Vanity TP Cần Thơ được thành lập nhằm mở rộng hệ thống tại khu vực miền Tây Nam Bộ, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong khu vực.

Đến năm 2026, hệ thống tiếp tục mở rộng với Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Vanity. Đây được xem là bước phát triển mới khi hệ thống bắt đầu triển khai thêm các dịch vụ ngoại khoa thẩm mỹ, hướng đến mục tiêu xây dựng một mô hình thẩm mỹ toàn diện.

Hướng đi của thẩm mỹ Vanity trong ngành làm đẹp hiện đại

Sự phát triển của thẩm mỹ Vanity phản ánh xu hướng thay đổi trong ngành làm đẹp hiện nay, khi ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ ngày càng được kết nối chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, các mô hình kết hợp giữa nền tảng y khoa và công nghệ thẩm mỹ đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển từ London đến Việt Nam, hệ thống thẩm mỹ Vanity tiếp tục định hướng mở rộng các giải pháp thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sắc đẹp toàn diện.